Działacze niepodległościowi wystosowali swoje stanowisko „w sprawie ataków na Mateusza Morawieckiego”. „Czujemy się w obowiązku zabrać głos w obronie dobrego imienia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i zdecydowanie potępić wymierzoną w niego kampanię oszczerstw i pomówień” - zaznaczono w stanowisku, pod którym podpisali się m.in. Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda.
Wspomniane stanowisko w mediach społecznościowych zamieścił Ryszard Majdzik, opozycjonista w czasach PRL i działacz antykomunistyczny.
W końcu ubiegłego roku miała miejsce seria niegodnych i szkodliwych ataków wymierzonych w Pana Mateusza Morawieckiego. Jest to zdarzenie o tyle szczególne, że w tych atakach sprzymierzyły się siły obozu rządowego, konkurencyjnych partii politycznych, a także reprezentantów jego własnej partii. I o tyle szkodliwe, że jest to próba niszczenia polityka, który zdecydowanie wybija się ponad przeciętność w polskiej klasie politycznej rozumieniem gwałtownie zachodzących w świecie przemian, profesjonalizmem, wiedzą, doświadczeniem i patriotyczną postawą
— napisano we wspomnianym stanowisku.
Wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów w najtrudniejszych latach pandemii, kryzysu energetycznego, wojny za wschodnią granicą, a do tego nieprzyjaznej wobec Polski polityki władz UE. Pomimo tak niesprzyjających warunków Mateusz Morawiecki wydatnie przyczynił się do cywilizacyjnego, historycznego i materialnego awansu Polski
— zaznaczono.
„Jest on celem brutalnej kampanii oszczerstw”
Dzisiaj jest on celem brutalnej kampanii oszczerstw i fałszywych narracji. Ze strony rządu i innych partii politycznych atakowany jest z wyraźnym zamiarem usunięcia najgroźniejszego politycznego konkurenta, a tym samym znacznego osłabienia Prawa i Sprawiedliwości. Ze względu na doświadczenie w dziedzinie gospodarki i finansów państwa, doświadczenie na arenie międzynarodowej, a także ze względu na realne osiągnięcia w podniesieniu jakości życia Polaków, Mateusz Morawiecki stanowi dla innych partii szczególną konkurencję i wyjątkową przeszkodę w walce o głosy wyborców
— oceniono.
Związane z tym nękanie i publiczne groźby wobec Mateusza Morawieckiego ze strony organów państwa nie są jednak krzywdą największą, bo i nie są dla niego niczym nowym. Warto przypomnieć, że już w wieku 15-19 lat był on zatrzymywany, przesłuchiwany, zastraszany z użyciem broni palnej, więziony i bity – co potwierdzają dokumenty i świadkowie. Od wczesnych lat Mateusz Morawiecki działał w strukturach niepodległościowej konspiracji, a jako syn człowieka poszukiwanego przez komunistyczny aparat terroru z użyciem bezprecedensowych sił i środków – przez długi szereg swych młodych lat żył w realiach permanentnego zagrożenia. Później, w wolnej Polsce, niewielu ludzi w podobnym stopniu jak Mateusz Morawiecki wspierało skrzywdzonych w czasie przemian i transformacji ustrojowej działaczy niepodległościowej konspiracji
— napisano.
W stanowisku zwrócono uwagę na to, że w roli krytyków Mateusza Morawieckiego pojawili się też niektórzy politycy PiS.
Najbardziej krzywdzące i budzące największe oburzenie są podejmowane w podobnym duchu ataki ze strony członków tego samego politycznego obozu. W tych atakach chodzi najwyraźniej o chęć wzmocnienia własnej pozycji w partii, bez baczenia na to, że dzieje się to kosztem osłabienia Prawa i Sprawiedliwości oraz kosztem zwiększenia ryzyka przegranej w wyborach. A to w konsekwencji wiąże się z ryzykiem zmniejszenia bądź utraty szans rozwojowych Polski. Szczególnie szkodliwe i budzące najwyższy niesmak są ataki osób, które nie po raz pierwszy podejmują takie działania: dzielące środowisko, nie służące dobru wspólnemu, a jedynie własnym korzyściom
— stwierdzono.
Wobec tej bezwstydnej próby pozbycia się z polskiej polityki jednej z najzdolniejszych i najbardziej obiecujących postaci, wobec faktu, że tak różne siły sprzymierzyły się w niegodnych atakach – jako osoby reprezentujące różne organizacje i nurty ruchu niepodległościowego i patriotycznego – czujemy się w obowiązku zabrać głos w obronie dobrego imienia Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i zdecydowanie potępić wymierzoną w niego kampanię oszczerstw i pomówień
— napisano.
Sygnatariusze
Wspomniane stanowisko podpisali:
Stanisław Błoński, prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków III RP,
Adam Borowski, działacz opozycji niepodległościowej, członek Zarządu Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
Joanna Duda-Gwiazda, współtwórczyni Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”,
Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ „Solidarność”,
prof. Andrzej Kisielewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Solidarność Walcząca,
Andrzej Kołodziej, przywódca strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni w Sierpniu 1980, Solidarność Walcząca Trójmiasto,
Jerzy Kropiwnicki, współtwórca Solidarności, członek władz krajowych i regionalnych,
Ryszard Majdzik, współpracownik KOR, działacz opozycji antykomunistycznej,
prof. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, pisarz, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN,
Zofia Romaszewska, współtwórczyni Biura Interwencyjnego KSS KOR i Radia Solidarność,, działaczka opozycji niepodległościowej,
prof. Wojciech Roszkowski, historyk, działacz opozycji niepodległościowej
Andrzej Słowik, współtwórca „Solidarności”, członek władz krajowych i regionalnych, więzień polityczny w okresie PRL,
Bogusław Sonik, b. europoseł i poseł na Sejm, współzałożyciel Studenckich Komitetów Solidarności,
prof. Stanisław Ułaszewski, prezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Bronisław Wildstein, pisarz, współzałożyciel Studenckich Komitetów Solidarności,
Jan Winnik, przewodniczący Stowarzyszenia Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych „Niezłomni”,
prof. Andrzej Zybertowicz, profesor nauk społecznych
Małgorzata Żaryn, historyk,
prof. Jan Żaryn, historyk, prezes Stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza
tkwl/Facebook Ryszard Majdzik
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749800-dzialacze-niepodleglosciowi-bronia-morawieckiego-stanowisko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.