Były wicemarszałek Sejmu i wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej Stefan Niesiołowski w programie na YouTube Kuba Wątły TV w ostry sposób atakował minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która ubiega się o stanowisko przewodniczącej Polski 2050. Doczekał się riposty ze strony minister.
Stefan Niesiołowski jednoznacznie niepozytywnie wypowiedział się na temat Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, w kontekście jej startu w wyborach na przewodniczącego Polski 2050.
Najgorsza chyba kandydatura, wyjątkowo się nie nadaje. Jest antypatyczna, obrzydliwa, z tym szantażem utrwaliła się w pamięci jako osoba, która szantażuje premiera
— mówił Stefan Niesiołowski w programie na YouTube Kuba Wątły TV.
Myślę, że nie będzie wicepremierem. Czy zostanie wybrana? Wydaje mi się, że to jest jedyny przypadek, gdzie kilka osób powiedziało, że jeżeli ta urocza dama zostanie wybrana przewodniczącą Polski 2050, to oni wystąpią z tej partii. (…) Awanturnica polityczna, chora, jakieś dzikie ambicje, osoba antypatyczna, odrażająca pod każdym politycznym względem
— dodał.
„Personalne ataki, a w tle własna kieszeń”
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz postanowiła odpowiedzieć na ataki Niesiołowskiego na platformie X.
I wszystko jasne. Personalne ataki, a w tle własna kieszeń. Rolą polityka nie jest załatwianie własnych interesików, ale dbanie o dobro publiczne. Stałam, stoję i będę stała po stronie interesów ludzi. Większości, która potrzebuje mieszkań, a nie uprzywilejowanych grup, które chcą na tych mieszkaniach i działkach pod nie, jak najwięcej zarobić
— napisała na X Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przywołując przy tym artykuł „Super Expressu” o majątku Niesiołowskiego z 2017 roku, zgodnie z którym wówczas miał m.in. cztery mieszkania i sześć działek o łącznej powierzchni 11 tys. m kw.
