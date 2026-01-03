Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało prawie pół miliona złotych na promowanie minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk przy okazji rzekomej „kampanii” informującej o wolnej Wigilii. „Zapewne bez tej kampanii wszyscy by poszli do pracy i by się wtedy narobiło. Mi już słów brakuje” - skomentował sprawę poseł Marcin Józefaciuk.
Dziennikarz Radosław Karbowski zwrócił uwagę w serwisie X, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało 426 772,27 zł na „kampanię informacyjną poświęconą wolnej Wigilii w 2025 roku”.
Kampania informacyjna z udziałem minister Agnieszki Dziemianowicz-Bąk była realizowana w radiu w okresie od 1 do 21 grudnia. Poniesione koszty (emisja spotów):
RMF FM: 149 799,24 zł
Radio Zet: 147 552,03 zł
Polskie Radio: 129 421,00 zł
Do tego koszt produkcji spotu: 1476 zł. Kampania była realizowana bezpośrednio przez ministerstwo
— przekazał
Krytyka
Działania te spotkały się z krytyką nawet ze strony koalicjantów.
To tak jakby w Polsce robić kampanię, że 24XII jest Wigilia a 25XII Boże Narodzenie … Nazywajmy to po imieniu bo to jest skandal - za publiczne pieniądze była prowadzona kampania wizerunkowa i tyle… Tak samo jak 50 mln na jakoby pilotaż 4 dniowego tygodnia pracy…
— wskazał Sławomir Ćwik, poseł Polski 2050.
Głos zabrał także Marcin Józefaciuk, były poseł Koalicji Obywatelskiej.
Zapewne bez tej kampanii wszyscy by poszli do pracy i by się wtedy narobiło. Mi już słów brakuje. Te prawie pół miliona złotych spokojnie można było przekazać na refundację pracodawcom kosztów zatrudniania młodocianych pracowników (a obcięto o milion)
— zaznaczył.
Podsumowanie
Ministerstwo Rodziny wydało ponad 426 tys. zł na radiową kampanię informacyjną o wolnej Wigilii w 2025 roku. Wywołało to krytykę nawet wśród koalicjantów rządu.
Adrian Siwek/X
