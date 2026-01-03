Uroczyście zmieniono polską flagę powiewającą nad Pałacem Prezydenckim. Teraz trafi do jednej ze szkół

autor: PAP/Marcin Obara
Po raz kolejny odbyła się ceremonia zmiany polskiej flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego ta uroczystość ma odbywać się co tydzień.

Cotygodniowa zmiana polskiej flagi

W czwartek, 1 stycznia, odbyła się uroczysta ceremonia zmiany polskiej flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Ceremonia ma się odbywać co tydzień w każdą sobotę. Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego zdjęte flagi trafią do szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że uroczystość poczynając od 3 stycznia odbywać się będzie o godz. 11.45. Zmiana flagi będzie poprzedzała ceremoniał wojskowy.

W komunikacie podkreślono, że flaga narodowa jest jednym z najważniejszych znaków polskiej państwowości. Zaznaczono, że dla Polaków biało-czerwone barwy nigdy nie były jedynie elementem ceremonialnym, lecz znakiem trwania narodu i Rzeczypospolitej także w okresach, gdy państwo nie mogło istnieć w sensie formalnym.

Wskazano również, że zwyczaj podnoszenia flagi na siedzibie prezydenta jest „utrwalonym elementem porządku konstytucyjnego, kultury symbolicznej i protokołu państwowego”.

W polskich realiach ma on jednak znaczenie szczególne, zakorzenione w pamięci historycznej oraz doświadczeniu długotrwałej walki o niepodległość

— czytamy.

Po zakończonej uroczystości szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker wyjaśnił, że 2 maja (w dniu Święta Flagi) zebrane dotychczas flagi zostaną przekazane szkołom.

Pierwsze 16 flag trafi do 16 szkół z 16 województw w całej Polsce

— zaznaczył.

Jak podkreślił, uroczystość po tym czasie będzie kontynuowana, a flagi trafią do obywateli Polski przebywających zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Adam Stankiewicz/PAP

