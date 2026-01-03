„Donald Tusk nie przedstawił żadnej wizji rozwoju w swoim orędziu. Nie przedstawił żadnego pomysłu, poza tłuczeniem w polityków mu wrogich lub takich, których nazwie rosyjskimi bojówkarzami” – powiedział socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Anna Pawelec, publicystka Telewizji wPolsce24, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749777-tylko-u-nas-grabowski-tusk-nie-przedstawil-wizji-rozwoju