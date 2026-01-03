Skutki ataku zimy w Polsce. Tusk na odprawie w Elblągu: Opady śniegu będą się posuwać, na wschodzie mamy ciągle niskie temperatury

  • Polityka
  • opublikowano:
Premier Donald Tusk podczas odprawy w Elblągu apelował o utrzymanie pełnej mobilizacji służb wobec trwających i nadchodzących zagrożeń pogodowych / autor: PAP/Adam Warżawa
Premier Donald Tusk podczas odprawy w Elblągu apelował o utrzymanie pełnej mobilizacji służb wobec trwających i nadchodzących zagrożeń pogodowych / autor: PAP/Adam Warżawa

W całej Polsce mieliśmy albo możemy mieć w najbliższych dniach do czynienia z różnymi zdarzeniami, dlatego proszę, aby duch mobilizacji nas nie opuszczał” - powiedział w Elblągu podczas sobotniej odprawy zorganizowanej w związku z trudną sytuacją pogodową premier Donald Tusk.

Na początku spotkania szef rządu podziękował służbom i samorządowcom za ich pracę.

Nie ma powodu, żebyśmy uznali, że nasza mobilizacja może się zakończyć dzisiaj. Od zachodu, od strony Zachodniego Pomorza, opady śniegu będą się posuwać, na wschodzie mamy ciągle niskie temperatury

— powiedział.

Premier dopytywał przedstawicieli służb m.in. o miejscowości, które podczas śnieżyc były odcięte od świata, interesował się też stanem linii kolejowych i zabezpieczeniem energetycznym.

Rok 2026 zaczyna się od mocnego uderzenia. Dla nas są to wyzwania związane z lokalnymi kryzysami pogodowymi oraz sytuacją na drogach i w niektórych miejscowościach czy na liniach kolejowych, a w wymiarze globalnym mamy atak sił amerykańskich na Wenezuelę, na Caracas

— wskazał premier.

Podsumowanie

Premier Donald Tusk podczas odprawy w Elblągu apelował o utrzymanie pełnej mobilizacji służb wobec trwających i nadchodzących zagrożeń pogodowych. Podziękował im za dotychczasową pracę.

CZYTAJ TAKŻE:

Nawet TVN miał dość bezczynności rządzących? Adamek na dworcu w Mławie: „W tym miejscu naprawdę bardzo bym chciała mieć raczki”

W ciągu doby w Warszawie spadło 12 centymetrów śniegu. Trzaskowski zapewnia, że zima nie „zaskoczyła”. „Na bieżąco pracujemy”

Przed służbami ciężka noc. Prognozowane są intensywne opady i oblodzenia. „Przed nami także bardzo trudna część przyszłego tygodnia”

Ogromny problem Warszawy z opadami śniegu. Chociaż Trzaskowski przekonuje, że zima nie zaskoczyła, to służby miejskie ogłosiły akcję ALFA

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych