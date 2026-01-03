„W całej Polsce mieliśmy albo możemy mieć w najbliższych dniach do czynienia z różnymi zdarzeniami, dlatego proszę, aby duch mobilizacji nas nie opuszczał” - powiedział w Elblągu podczas sobotniej odprawy zorganizowanej w związku z trudną sytuacją pogodową premier Donald Tusk.
Na początku spotkania szef rządu podziękował służbom i samorządowcom za ich pracę.
Nie ma powodu, żebyśmy uznali, że nasza mobilizacja może się zakończyć dzisiaj. Od zachodu, od strony Zachodniego Pomorza, opady śniegu będą się posuwać, na wschodzie mamy ciągle niskie temperatury
— powiedział.
Premier dopytywał przedstawicieli służb m.in. o miejscowości, które podczas śnieżyc były odcięte od świata, interesował się też stanem linii kolejowych i zabezpieczeniem energetycznym.
Rok 2026 zaczyna się od mocnego uderzenia. Dla nas są to wyzwania związane z lokalnymi kryzysami pogodowymi oraz sytuacją na drogach i w niektórych miejscowościach czy na liniach kolejowych, a w wymiarze globalnym mamy atak sił amerykańskich na Wenezuelę, na Caracas
— wskazał premier.
Premier Donald Tusk podczas odprawy w Elblągu apelował o utrzymanie pełnej mobilizacji służb wobec trwających i nadchodzących zagrożeń pogodowych. Podziękował im za dotychczasową pracę.
