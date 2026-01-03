„To, co zrobił premier, to jest zwykły cyrk. Aż się dziwiłem, że nie powiedzieli, że to pisowcy ten śnieg zesłali, rozpylili coś. Przy każdej klęsce żywiołowej oni zawodzą, a potem robią przedstawienie, żeby to przykryć” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Anna Pawelec, publicystka Telewizji wPolsce24, Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.
