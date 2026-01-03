TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Stanisław Janecki: To, co zrobił premier, to jest zwykły cyrk. Aż się dziwiłem, że nie powiedzieli, że to pisowcy ten śnieg zesłali

„To, co zrobił premier, to jest zwykły cyrk. Aż się dziwiłem, że nie powiedzieli, że to pisowcy ten śnieg zesłali, rozpylili coś. Przy każdej klęsce żywiołowej oni zawodzą, a potem robią przedstawienie, żeby to przykryć” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Anna Pawelec, publicystka Telewizji wPolsce24, Marek Grabowski, socjolog i prezes Fundacji Mamy i Taty oraz Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”.

