„Podstawowym problemem obecnego rządu jest niewłaściwe rozłożenie akcentów. To znaczy, rząd bardzo się skupia na działaniach wizerunkowych. Pan rzecznik Szłapka mówił, że od razu sztab się zebrał. Wszyscy mogli zobaczyć premiera, który dzielnie zarządza w swetrze wszystkimi działaniami kryzysowymi. To bardzo dobrze, że sztab się zebrał, tylko mam wrażenie, że na tym w wielu sytuacjach działanie rządu się kończy” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Dworczyk, europoseł PiS, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem, komentując chaos w Polsce związany z atakiem zimy.
Michał Dworczyk ocenił, jak rządzący poradzili sobie z atakiem zimy w Polsce.
Miałem to szczęście, że nie musiałem podróżować nigdzie. Natomiast widziałem relacje przede wszystkim na X różnych zrozpaczonych kierowców, którzy utknęli nawet na kilkanaście godzin w samochodach na S7 i na innych drogach, które po prostu zostały nie odśnieżone
— wskazał na antenie Telewizji wPolsce24.
W sposób naturalny człowiek zawsze porównuje, więc jak przypominam sobie te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, to tego typu sytuacji raczej nie było. Myślę, że gdyby miała miejsce taka historia, że przez kilkanaście godzin samochody stoją uwięzione w zaspach śniegu, to byłby prawdziwy medialny armagedon. A jak przed chwilą słyszeliśmy rzecznika rządu, to właściwie nic się nie stało, wszystko jest w miarę okej
— dodał.
Zaskoczenia nie ma
Michał Dworczyk przyznał, że nie dziwi go to, że rządzący nie poradzili sobie z tą sytuacją i przypomniał, jak Donald Tusk lekceważył zagrożenie powodzi w ubiegłym roku.
Podstawowym problemem obecnego rządu jest niewłaściwe rozłożenie akcentów. To znaczy, rząd bardzo się skupia na działaniach wizerunkowych. Pan rzecznik Szłapka mówił, że od razu sztab się zebrał. Wszyscy mogli zobaczyć premiera, który dzielnie zarządza w swetrze wszystkimi działaniami kryzysowymi
— wskazał.
To bardzo dobrze, że sztab się zebrał, tylko mam wrażenie, że na tym w wielu sytuacjach działanie rządu się kończy. Jest obrazek, jest pewien przekaz, a potem to już jakoś się to wszystko ma samo zadziać. I żeby była jasność, ja myślę, że ci uczestnicy spotkań kryzysowych, posiedzeń, narad i sztabów przekazują informację, aby stało się to i to. Tylko że oni myślą, że takie rzeczy po prostu dzieją się same. A tutaj niestety z tym wykonaniem wielokrotnie i w tych ostatnich dniach również mogliśmy to zobaczyć, jest bardzo kiepsko
— dodał.
Wydaje się, że warto poradzić rządowi, aby bardziej skupił się nie tylko na wydawaniu poleceń, nie przekazach medialnych, ale również dopilnowaniu realizacji tych poleceń. Decyzję wydać jest łatwo, polecenie łatwo jest przekazać, ale potem sztuka w tym, żeby zabezpieczyć siły i środki, a potem jeszcze przypilnować, żeby we właściwym czasie te zadania zostały zrealizowane. I właśnie z tym wykonaniem obecny rząd ma poważny problem
— pdosumował Michał Dworczyk.
Podsumowanie
Michał Dworczyk na antenie Telewizji wPolsce24 ocenił, że rząd Donalda Tuska nie poradził sobie z atakiem zimy w Polsce. Zwrócił uwagę, że skupił się on głównie na wizerunku i przekazie medialnym, a nie na skutecznym wykonaniu decyzji.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749753-tylko-u-nas-dworczyk-sztab-sie-zebral-i-na-tym-koniec
