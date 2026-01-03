W Polsce pod rządami koalicji 13 grudnia potrzeba było aż trzech dni, aby przywrócić dworzec kolejowy w Mławie do bezpiecznego stanu. Chociaż jeszcze w ubiegłym roku sieć obiegły nagrania dotyczące ogromnego zaśnieżenia tego miejsca, a o sprawie informowany był nawet premier Donald Tusk, to przez cały ten czas nie zrobiono nic, aby przywrócić go do użyteczności. Doszło nawet do tego, że na miejsce udał się TVN, aby sprawdzić, jak wygląda sytuacja.
Kilka dni temu viralem w sieci stały się nagrania ze stacji kolejowej w Mławie, której stan podczas ataku zimy był zatrważający z powodu ogromnego zaśnieżenia.
CZYTAJ TAKŻE: Co działo się na peronie w Mławie? Pasażerowie po kolana w śniegu. Tusk na sztabie kryzysowym grzmiał: Miałem nadzieję, że to fejk
Sprawę próbował podczas konferencji prasowej bagatelizować premier Donald Tusk.
Dobrze, że pan zwrócił uwagę na to, co pojawiło się w komunikatorach i na różnych platformach, czyli ten filmik z peronu w Mławie, bo ja miałem wrażenie albo nadzieję, że to jest fake, że to jest niemożliwe. Tam jest śniegu po biodra, właściwie po pas na peronie
— mówił.
Wizyta TVN-u
W Nowy Rok na miejsce udała się dziennikarka TVN, aby zweryfikować, czy sytuacja w Mławie faktycznie jest tak trudna. Okazało się, że po tym czasie wcale nie jest dużo lepiej.
Nic mnie nie zaskoczy w pracy reporterskiej, z punktu widzenia tego, co trzeba mieć ze sobą na żywo, ale w tym miejscu naprawdę bardzo bym chciała mieć raczki do chodzenia po górach, ale to nie są góry, to jest Mława na Mazowszu
— relacjonowała dziennikarkę.
Reakcje
Na sytuację zareagował poseł PiS Paweł Jabłoński.
Już nawet TVN nie może znieść rządowej propagandy
— napisał.
Sprawę skomentował także publicysta Piotr Woźniak.
Po zamieszaniu ze słynnym filmikiem z Mławy (sprawą zajął się nawet osobiście Premier, a dziś rzecznik rządu także odrzucił wersję o fejku), blisko 36 godzin później, peron odwiedziła znana dziennikarka polityczna i sejmowa Agata Adamek. Musicie to zobaczyć. Całość
— wskazał.
Odśnieżenie zajęło 3 dni
W innym wpisie Piotr Woźniak zwrócił uwagę, że sprawę zasypanego dworca zajęto się dopiero po trzech dniach, co potwierdził na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.
Dla tych, którzy nie rozumieją. A są tacy. „Afera” z Mławą zaczęła się po nocy z 30 na 31. Agata Adamek, jak napisałem, była tam blisko 36h później. W Nowy Rok popołudniu. Dworzec został odśnieżony dziś rano. Co potwierdza Polsat w rozmowie z rzecznikiem rządu. „Blisko 3 dni”
— napisał.
Podsumowanie
Trzy dni zajęło odśnieżenie dworca w Mławie po tym, jak sieć obiegły alarmujące nagrania. Doszło do tego, chociaż o sprawie był informowany nawet premier Donald Tusk.
