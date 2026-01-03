Poseł PiS Kacper Płażyński oraz przedstawiciele branży pogrzebowej złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi dotyczące opłat związanych z pochówkiem w Gdańsku. Władze miasta podkreślają, że pobór opłat jest zgodny z prawem i służy finansowaniu utrzymania nekropolii.
Składamy dziś dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Chodzi o uchwałę Rady Miasta z 5 grudnia 2002 r. oraz związane z nią zarządzenia prezydenta, które regulują pobieranie opłat na gdańskich cmentarzach komunalnych. (…) W naszej ocenie obowiązujące opłaty związane z pochówkiem są nie tylko wysokie, ale i nielegaln
— oświadczył poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński na wspólnej konferencji prasowej z przedstawicielami branży pogrzebowej.
Jedne z najwyższych opłat
Według niego, Gdańsk ma jedne z najwyższych opłat pogrzebowych w kraju. Przy tradycyjnym pochówku rodzina musi wnieść tzw. opłatę eksploatacyjną w wysokości 3183 zł. W przypadku pochówku urnowego opłata ta wynosi 1900 zł.
Zdaniem parlamentarzysty, stawki obciążają mieszkańców w najtrudniejszych chwilach życia. Dodał, że mimo wcześniejszych interwencji poselskich i konferencji prasowych w tej sprawie władze Gdańska nie zmieniły obowiązujących regulacji.
Prezydent Aleksandra Dulkiewicz nadal pobiera ponad 20 niezgodnych z prawem opłat za pochówek. Skoro władze miasta udają, że nie wiedzą, iż taki proceder łupienia ludzi znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji jest niezgodny z prawem, niech sąd rozstrzygnie, kto ma rację
— przekazał.
Powołał się przy tym na orzeczenia polskich sądów, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Nie ma podstaw prawnych
Kamila Dziurkowska z Zakładu Pogrzebowego Przymorze oceniła, że zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych dopuszczalne jest pobieranie opłat za miejsce grzebalne lub za przedłużenie prawa do jego użytkowania.
Natomiast opłata eksploatacyjna nie ma podstaw prawnych. W Gdańsku pobiera się ją także przy dochowaniu do grobu lub ustawieniu nagrobka, podczas gdy w innych dużych miastach, jak Warszawa czy Gdynia, takich opłat nie ma albo są one znacznie niższe
— dodała.
To nie wszystko
Uczestnicy konferencji wskazywali także, że w przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności obowiązujących regulacji osoby, które w ostatnich latach ponosiły opłaty, mogłyby występować z roszczeniami o ich zwrot.
Płażyński przypomniał też, że wcześniej składał zawiadomienia do prokuratury, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące przetargu z 2023 roku na zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Gdańsku. W jego opinii został on przygotowany tak, żeby mogła go wygrać tylko jedna firma.
Trwa śledztwo w tej sprawie. Z tego co wiem, wielu świadków - również z administracji miasta - zostało przesłuchanych
— dodał.
Miasto się broni
Do zarzutów polityka i przedstawicieli branży pogrzebowej odniósł się w rozmowie z dziennikarzami dyrektor zarządzający ds. Zielonego Gdańska Piotr Kryszewski. Jak przekonywał, miasto pobiera opłaty cmentarne zgodnie z prawem.
Nasze stanowisko w tej sprawie jest jasne i będziemy je konsekwentnie bronić
— podkreślił.
Zaznaczył przy tym, że obecne przepisy w tej sprawie są niejednoznaczne, co w praktyce prowadzi do dwóch różnych linii orzeczniczych.
Wspólnie z Unią Metropolii Polskich dążymy do uporządkowania przepisów, aby zapewnić samorządom jasne instrumenty prawne do realizacji swoich zadań
— dodał dyrektor.
Podkreślił, że opłaty cmentarne są narzędziem zapewniającym utrzymanie nekropolii, a nie źródłem zysku dla miasta. Z opłaty eksploatacyjnej finansowane są wszystkie prace na cmentarzach, w tym administrowanie, utrzymanie oraz remonty dróg, wymiana ogrodzeń czy poprawa stanu schodów 2024 roku utrzymanie wszystkich cmentarzy komunalnych w Gdańsku kosztowało ponad 14,5 mln zł.
Podsumowanie
Adrian Siwek/PAP
