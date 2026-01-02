„Celem Tuska jest utrzymanie się u władzy, a jest to możliwe jedynie w wypadku, kiedy doprowadzi do skutecznego rozbicia opozycji” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do noworocznego orędzia premiera Donalda Tuska, w którym szef rządu zapowiedział „dociśnięcie śruby”.
Orędzie Tuska
Donald Tusk postanowił wygłosić noworoczne orędzie. „Musimy realizować nasz własny plan, dlatego bez względu na cokolwiek rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia” - stwierdził premier. „Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz” - dodał, kreując się najwidoczniej na nowego szeryfa.
„Tusk i Żurek będą łamać prawo”
Były szef MSWiA pytany o te słowa Tuska, o to, co mogą zapowiadać, stwierdził, że są one zapowiedzią „kolejnej fali represji wobec opozycji”.
Celem Tuska jest utrzymanie się u władzy, a jest to możliwe jedynie w wypadku, kiedy doprowadzi do skutecznego rozbicia opozycji
— powiedział.
Red. Jacek Łęski zwrócił uwagę na to, że Tuskowi na tym polu niewiele wychodzi. Zwrócił on uwagę m.in. na nieudaną próbę aresztowania Zbigniewa Ziobry. Po jakie inne narzędzia może sięgnąć Tusk w walce z opozycją?
Dlatego Tusk i Żurek będą łamać prawo. Już to robią, łamią ustawy w sposób ostentacyjny, (…) chociażby sprawa (…) losowego wyboru sędziów. (…) Minister Żurek wydaje rozporządzenie na mocy którego do składów jednoosobowych mogą być kooptowani dwaj sędziowie wskazani przez prezesa danego sądu. To jest fundamentalne odejście od zasady losowania sędziów i wprost złamanie ustawy. Tego typu sprawami, ręcznym sterowaniem sądami, mnożeniem aktów oskarżenia, mnożeniem zarzutów wobec przedstawicieli opozycji będzie Tusk i Żurek, jego nadgorliwy wykonawca, dążyć do zniszczenia i zdezintegrowania opozycji
— powiedział Kamiński.
Uważam, że to się nie uda
— dodał.
Nadzieja w sędziach
Tutaj Kamiński przywołał sprawę odmówienia przez sędziego Dariusza Łubowskiego zatwierdzenia Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcina Romanowskiego.
Są symboliczne sygnały ze strony samego środowiska sędziowskiego. Postawa sędziego Dariusza Łubowskiego, który kilka tygodni temu odmówił zatwierdzenia Europejskiego Nakazu Aresztowania Marcina Rymanowskiego i w uzasadnieniu stwierdził, że to, co się dzieje w Polsce, to jest „kryptodyktatura”. (…) To jest wielka nadzieja, że tacy sędziowie obronią honor wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Że nie będziemy rzeczywistą dyktaturą, że nie pójdziemy w kierunku państwa brutalnie autorytarnego, ale być może dzięki takim sędziom jest nadzieja, że te działania Tuska i Żurka zakończą się niepowodzeniem
— zaznaczył.
Co w tym wypadku może zrobić opozycja?
Możliwości są ograniczone. Myślę, że musimy dążyć do tego, żeby tego typu działania (…) nieobeszły się bez echa. Ludzie muszą reagować, bo to w którymś momencie może dotknąć każdego
— zaznaczył Kamiński.
Dopytywany o to, czy widzi tutaj jakąś rolę dla prezydenta Karola Nawrockiego, Kamiński powiedział:
Prezydent na szczęście ma realne możliwości wpływu. Z perspektywy minionego roku wybór Karola Nawrockiego na prezydenta był historycznie ważny. Gdyby Trzaskowski został prezydentem ten układ polityczny byłby w pełni domknięty
Kamiński dodał, że zna ludzi z otoczenia prezydenta i jest pewien, że będą oni „bronić podstawowych praw demokratycznych dotyczących opozycji, ale i zwykłych ludzi”.
Telewizja wPolsce24/Oprac. Kamil Kwiatek
