Premier Donald Tusk, chwaląc się akcją policyjnego Black Hawka, uderzał w swoich politycznych rywali. Wpis ten spotkał się z mocnymi komentarzami. „Cieszy, że chwali się Pan zakupem zrealizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czasach gdy strażacy otrzymywali potężne wsparcie w ramach polityki rządu, który budował synergię pomiędzy służbami i resortami, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków i łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i chronić bioróżnorodność. I po co był ten hejt…” - napisał Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP, wiceminister środowiska i wiceminister klimatu w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych
— napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.
Mocne komentarze
Wpis ten jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.
Wszystko w służbie dla ludzi…
— napisał Marek Pęk, senator PiS, publikując zdjęcia Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, przemawiających na tle śmigłowców.
Cieszy, że chwali się Pan zakupem zrealizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czasach gdy strażacy otrzymywali potężne wsparcie w ramach polityki rządu, który budował synergię pomiędzy służbami i resortami, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków i łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i chronić bioróżnorodność. I po co był ten hejt…
— zauważył Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP, wiceminister środowiska i wiceminister klimatu w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Niesamowite. Śmigłowce używane do strącania śniegu z drzew. Były bardziej śnieżne zimy w Polsce i nikt nie strącał z nich śniegu śmigłowcami tylko, że drzewa rosły, wtedy daleko od torowisk i trakcji a linie udrażniały specjalne składy. Propagandówka
— stwierdził Paweł Mucha, komentator militarny.
Szkoda, że kilka miesięcy temu rząd unieważnił przetarg na śmigłowce Black Hawk z PZL Mielec dla polskiego wojska. 32 śmigłowce nie będą mogły służyć nikomu
— wskazał Adrian Biernacki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Odśnieżanie lasu?
— pytał Paweł Rybicki, publicysta.
Atak zimy w Polsce. Służbom pomaga policyjny Black Hawk
Policja informowała, że „nad Warmią i Mazurami lata policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk, wspierając działania służb w wymagających warunkach atmosferycznych”.
Zapewnia wsparcie Straży Ochrony Kolei, szczególnie w rejonach infrastruktury kolejowej, gdzie liczy się szybka reakcja i skuteczny monitoring z powietrza
— podkreślała.
Strażacy wspierają i zabezpieczają działania realizowane przez Black Hawk policji. Wirnik śmigłowca strąca śnieg z drzew zabezpieczając przejezdność szlaków kolejowych
— przekazywała natomiast Państwowa Straż Pożarna.
Podsumowanie
Premier Donald Tusk chwaląc użycie policyjnego śmigłowca Black Hawk do walki ze skutkami zimy, jednocześnie uderzył w politycznych rywali. Wywołało to falę krytycznych komentarzy.
Adrian Siwek/X
