KOMENTARZE

Tusk używa Black Hawków do atakowania swoich poprzedników. Mocne KOMENTARZE. "I po co był ten hejt"; "Propagandówka"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Premier Donald Tusk chwaląc użycie policyjnego śmigłowca Black Hawk do walki ze skutkami zimy, jednocześnie uderzył w politycznych rywali / autor: PAP/Marcin Obara
Premier Donald Tusk chwaląc użycie policyjnego śmigłowca Black Hawk do walki ze skutkami zimy, jednocześnie uderzył w politycznych rywali / autor: PAP/Marcin Obara

Premier Donald Tusk, chwaląc się akcją policyjnego Black Hawka, uderzał w swoich politycznych rywali. Wpis ten spotkał się z mocnymi komentarzami. „Cieszy, że chwali się Pan zakupem zrealizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czasach gdy strażacy otrzymywali potężne wsparcie w ramach polityki rządu, który budował synergię pomiędzy służbami i resortami, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków i łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i chronić bioróżnorodność. I po co był ten hejt…” - napisał Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP, wiceminister środowiska i wiceminister klimatu w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Policyjne Black Hawki w służbie ludziom. Tam, gdzie ich miejsce. Nie na piknikach, nie w spotach wyborczych

— napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE: Atak zimy w Polsce. Służbom pomoże policyjny śmigłowiec Black Hawk. Miałby strącać z drzew zalegający na nich obfity śnieg

Mocne komentarze

Wpis ten jest mocno komentowany w mediach społecznościowych.

Wszystko w służbie dla ludzi…

— napisał Marek Pęk, senator PiS, publikując zdjęcia Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, przemawiających na tle śmigłowców.

Cieszy, że chwali się Pan zakupem zrealizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w czasach gdy strażacy otrzymywali potężne wsparcie w ramach polityki rządu, który budował synergię pomiędzy służbami i resortami, aby dbać o bezpieczeństwo Polaków i łagodzić skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i chronić bioróżnorodność. I po co był ten hejt…

— zauważył Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP, wiceminister środowiska i wiceminister klimatu w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Niesamowite. Śmigłowce używane do strącania śniegu z drzew. Były bardziej śnieżne zimy w Polsce i nikt nie strącał z nich śniegu śmigłowcami tylko, że drzewa rosły, wtedy daleko od torowisk i trakcji a linie udrażniały specjalne składy. Propagandówka

— stwierdził Paweł Mucha, komentator militarny.

Szkoda, że kilka miesięcy temu rząd unieważnił przetarg na śmigłowce Black Hawk z PZL Mielec dla polskiego wojska. 32 śmigłowce nie będą mogły służyć nikomu

— wskazał Adrian Biernacki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Odśnieżanie lasu?

— pytał Paweł Rybicki, publicysta.

Atak zimy w Polsce. Służbom pomaga policyjny Black Hawk

Policja informowała, że „nad Warmią i Mazurami lata policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk, wspierając działania służb w wymagających warunkach atmosferycznych”.

Zapewnia wsparcie Straży Ochrony Kolei, szczególnie w rejonach infrastruktury kolejowej, gdzie liczy się szybka reakcja i skuteczny monitoring z powietrza

— podkreślała.

Strażacy wspierają i zabezpieczają działania realizowane przez Black Hawk policji. Wirnik śmigłowca strąca śnieg z drzew zabezpieczając przejezdność szlaków kolejowych

— przekazywała natomiast Państwowa Straż Pożarna.

Podsumowanie

Premier Donald Tusk chwaląc użycie policyjnego śmigłowca Black Hawk do walki ze skutkami zimy, jednocześnie uderzył w politycznych rywali. Wywołało to falę krytycznych komentarzy.

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych