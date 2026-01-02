Z sondaży wynika, że zdecydowana większość Polaków jest przeciwna przyjęciu waluty euro. Mimo to wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski konsekwentnie prezentuje się jako zwolennik przyjęcia tej waluty, chwaląc m.in. Bułgarię za to, że przyjęła tę walutę 1 stycznia 2026 roku. Warto jednak przy tej okazji pamiętać, że według ostatnich sondaży wyraźnie przeważa liczba Bułgarów, którzy są przeciwni przyjęciu euro.
Czy naprawdę te wszystkie kraje nie znają się na finansach i dobrowolnie odbierają sobie niepodległość?
— napisał na platformie X Radosław Sikorski, załączając infografikę, na której widać 21 krajów Unii Europejskiej, które przyjęły walutę euro. Od 1 stycznia 2026 roku w tym gronie jest już Bułgaria.
„Większość Bułgarów była przeciw EURO”
Czy ja wiem. Większość Bułgarów była przeciw EURO, za to chcieli referendum w tej sprawie. Rząd im zablokował referendum, ale w zamian dał EURO z nowym rokiem. W tym trybie bo pan na Chobielinie dał mi bana lata temu
— zareagował na powyższy wpis Paweł Szrot, poseł PiS.
Faktycznie, z ostatniego badania Eurobarometru wynika, że tylko około 40 proc. Bułgarów popiera wprowadzenie euro, podczas gdy niemal 50 proc. sprzeciwia się temu. Po części jest to związane z obawami, że teraz sprzedawcy będą zaokrąglać ceny przy przeliczaniu walut i tym samym ceny wzrosną, tak jak to było w przypadku innych krajów po wejściu do strefy euro.
