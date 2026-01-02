TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sójka: 2026 rok może być jeszcze gorszy dla służby zdrowia niż miniony rok. W budżecie zaplanowano za mało środków

Czy 2026 rok może być jeszcze gorszy niż miniony rok, jeśli chodzi o sytuację polskiej służby zdrowia? „Myślę, że może tak być. Wiemy, że dzisiaj mamy nowy budżet, więc jest taki mały oddech, jeżeli chodzi o przyjęcia. Natomiast (…) wiemy to już z samego budżetu, który w swoim założeniu zawierał szacunkowo około 23 miliardy zł za mało. A mamy pełną świadomość, że sporo się zmieni, wydarzy. Te nadwykonania, które się pojawią w ciągu roku, będą jakby kolejnym dodatkowym kosztem. Z samego założenia wiemy, że tych pieniędzy już jest zaplanowanych budżetowo mało. Ten budżet ma największy deficyt i to w skali wszystkich potrzeb” - alarmowała na antenie Telewizji wPolsce24 Katarzyna Sójka, poseł PiS, była minister zdrowia.

