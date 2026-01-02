Czy 2026 rok może być jeszcze gorszy niż miniony rok, jeśli chodzi o sytuację polskiej służby zdrowia? „Myślę, że może tak być. Wiemy, że dzisiaj mamy nowy budżet, więc jest taki mały oddech, jeżeli chodzi o przyjęcia. Natomiast (…) wiemy to już z samego budżetu, który w swoim założeniu zawierał szacunkowo około 23 miliardy zł za mało. A mamy pełną świadomość, że sporo się zmieni, wydarzy. Te nadwykonania, które się pojawią w ciągu roku, będą jakby kolejnym dodatkowym kosztem. Z samego założenia wiemy, że tych pieniędzy już jest zaplanowanych budżetowo mało. Ten budżet ma największy deficyt i to w skali wszystkich potrzeb” - alarmowała na antenie Telewizji wPolsce24 Katarzyna Sójka, poseł PiS, była minister zdrowia.
Katarzyna Sójka zaznaczyła, że rząd Mateusza Morawieckiego znajdował środki na różne inwestycje i korzystne dla pacjentów zmiany w służbie zdrowia, tymczasem obecnie te wszystkie projekty mają być kasowane.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749730-sojka-2026-rok-moze-byc-jeszcze-gorszy-dla-sluzby-zdrowia