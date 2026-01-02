Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce wyznaczyć rozporządzeniem kilkanaście prokuratur, które mają ścigać za mowę nienawiści, w tym także hejtu wobec Ukraińców. W działania zaangażowany ma zostać m.in. prokurator Maciej Młynarczyk. Informacje o zamiarach Żurka podał portal OKO.press. We wrześniu 2025 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę zmieniającą Kodeks karny pod kątem ścigania za mowę nienawiści. Przygotował ją Adam Bodnar, a jej głównym celem było zablokowanie głosów krytycznych wobec ideologii LGBT.
W kwietniu 2025 r. prezydent Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację Kodeksu karnego z 6 marca br. tzw. ustawę o mowie nienawiści, która zawierała rozszerzony katalog przesłanek przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Wniosek ten został podtrzymany przez obecnego prezydenta, Karola Nawrockiego.
30 września Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy ograniczającej wolność słowa Polaków. Nakładała ona wysokie kary za „mowę nienawiści” rozumianą m. in. jako sprzeciw wobec genderowej koncepcji „płci społeczno-kulturowej” czy „orientacji seksualnej”. Przygotowana przez ministra Adama Bodnara ustawa dzieliła obywateli na bardziej i mniej chronionych, a jej głównym celem było wsparcie ideologii ruchu LGBT.
Rozporządzenie Żurka
Z informacji OKO.press wynika, że minister Waldemar Żurek chce wyznaczyć rozporządzeniem jednostki, które będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym i religijnym, czy propagowanie totalitaryzmów.
Obecnie trwają konsultacje nad kształtem rozporządzenia i dyskusja, czy będą zajmować się tym wyznaczone prokuratury rejonowe – obecnie mówi się o 16 w całym kraju – czy też okręgowe
— podaje portal.
Jak dodano, w prokuraturach „powstałyby zespoły złożone z kilku prokuratorów, które specjalizowałyby się w tego rodzaju przestępstwach, a oprócz tego zajmowałyby się też innymi sprawami”. Z informacji portalu wynika, że wyznaczenie takich jednostek jest już przesądzone i może to się wydarzyć w lutym tego roku.
Stosowne rozporządzenie jest przygotowywane. Wyznaczone jednostki będą mieć specjalizację w ściganiu hejtu. To będzie dotyczyło szeroko pojętego hejtu. Bez znaczenia czy ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy polski obywatel, który ma inne poglądy
— powiedział w rozmowie z OKO.press minister Żurek.
Minister zapowiedział wyznaczanie wyspecjalizowanych prokuratorów, którzy zajmą się ściganie za tzw. mowę nienawiści.
Taka specjalizacja jest ważna, bo zmieni podejście do tego typu spraw. A problem mowy nienawiści w Polsce jest coraz bardziej poważny. Tym bardziej, że problem narasta – zwłaszcza wobec Ukraińców – a nowe wyzwania powoduje rozwój sztucznej inteligencji, która generuje tzw. deepfake
— stwierdził Żurek.
Sprawa jest przesądzona - będzie cała armia prokuratorów
Według OKO.press zgodnie z projektem rozporządzenia do ścigania hejtu wyznaczonych ma być m.in. 11 prokuratur rejonowych w Łomży, Bydgoszczy, Sosnowcu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Radomsku, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu. Hejtem będą zajmować się też stołeczne prokuratury rejonowe – Warszawa Ursynów, Warszawa Żoliborz, Warszawa Praga Południe i z Piaseczna.
Pracę wszystkich jednostek ma koordynować Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Tu ma powstać kilkuosobowy zespół prokuratorów, który będzie zajmował się najważniejszymi w Polsce śledztwami ws. mowy nienawiści. Będzie też szkolił prokuratorów z tej specjalizacji i wyznaczał kierunki w tych śledztwach
— napisał portal.
Z informacji OKO.press wynika, że jednym z członków tego zespołu ma być prokurator Maciej Młynarczyk, który jest prokuratorem od 14 lat i specjalizuje się w tzw. mowie nienawiści.
