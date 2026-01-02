Nie udało się ustawą, to będzie rozporządzenie! Żurek wyznaczy kilkanaście prokuratur, które mają ścigać za tzw. mowę nienawiści

Min. Waldemar Żurek wyznaczy kilkanaście prokuratur, które mają ścigać za tzw. mowę nienawiści. / autor: Fratria

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce wyznaczyć rozporządzeniem kilkanaście prokuratur, które mają ścigać za mowę nienawiści, w tym także hejtu wobec Ukraińców. W działania zaangażowany ma zostać m.in. prokurator Maciej Młynarczyk. Informacje o zamiarach Żurka podał portal OKO.press. We wrześniu 2025 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z konstytucją ustawę zmieniającą Kodeks karny pod kątem ścigania za mowę nienawiści. Przygotował ją Adam Bodnar, a jej głównym celem było zablokowanie głosów krytycznych wobec ideologii LGBT.

W kwietniu 2025 r. prezydent Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej nowelizację Kodeksu karnego z 6 marca br. tzw. ustawę o mowie nienawiści, która zawierała rozszerzony katalog przesłanek przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Wniosek ten został podtrzymany przez obecnego prezydenta, Karola Nawrockiego.

30 września Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, stwierdzający niezgodność z Konstytucją RP przepisów ustawy ograniczającej wolność słowa Polaków. Nakładała ona wysokie kary za „mowę nienawiści” rozumianą m. in. jako sprzeciw wobec genderowej koncepcji „płci społeczno-kulturowej” czy „orientacji seksualnej”. Przygotowana przez ministra Adama Bodnara ustawa dzieliła obywateli na bardziej i mniej chronionych, a jej głównym celem było wsparcie ideologii ruchu LGBT.

Rozporządzenie Żurka

Z informacji OKO.press wynika, że minister Waldemar Żurek chce wyznaczyć rozporządzeniem jednostki, które będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym i religijnym, czy propagowanie totalitaryzmów.

Obecnie trwają konsultacje nad kształtem rozporządzenia i dyskusja, czy będą zajmować się tym wyznaczone prokuratury rejonowe – obecnie mówi się o 16 w całym kraju – czy też okręgowe

— podaje portal.

Jak dodano, w prokuraturach „powstałyby zespoły złożone z kilku prokuratorów, które specjalizowałyby się w tego rodzaju przestępstwach, a oprócz tego zajmowałyby się też innymi sprawami”. Z informacji portalu wynika, że wyznaczenie takich jednostek jest już przesądzone i może to się wydarzyć w lutym tego roku.

Stosowne rozporządzenie jest przygotowywane. Wyznaczone jednostki będą mieć specjalizację w ściganiu hejtu. To będzie dotyczyło szeroko pojętego hejtu. Bez znaczenia czy ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy polski obywatel, który ma inne poglądy

— powiedział w rozmowie z OKO.press minister Żurek.

Minister zapowiedział wyznaczanie wyspecjalizowanych prokuratorów, którzy zajmą się ściganie za tzw. mowę nienawiści.  

Taka specjalizacja jest ważna, bo zmieni podejście do tego typu spraw. A problem mowy nienawiści w Polsce jest coraz bardziej poważny. Tym bardziej, że problem narasta – zwłaszcza wobec Ukraińców – a nowe wyzwania powoduje rozwój sztucznej inteligencji, która generuje tzw. deepfake

— stwierdził Żurek.

Sprawa jest przesądzona - będzie cała armia prokuratorów

Według OKO.press zgodnie z projektem rozporządzenia do ścigania hejtu wyznaczonych ma być m.in. 11 prokuratur rejonowych w Łomży, Bydgoszczy, Sosnowcu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Radomsku, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu. Hejtem będą zajmować się też stołeczne prokuratury rejonowe – Warszawa Ursynów, Warszawa Żoliborz, Warszawa Praga Południe i z Piaseczna.

Pracę wszystkich jednostek ma koordynować Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Tu ma powstać kilkuosobowy zespół prokuratorów, który będzie zajmował się najważniejszymi w Polsce śledztwami ws. mowy nienawiści. Będzie też szkolił prokuratorów z tej specjalizacji i wyznaczał kierunki w tych śledztwach

— napisał portal.

Z informacji OKO.press wynika, że jednym z członków tego zespołu ma być prokurator Maciej Młynarczyk, który jest prokuratorem od 14 lat i specjalizuje się w tzw. mowie nienawiści.

