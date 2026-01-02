Rząd Donalda Tuska przekonuje, że podobnie jak będące w opozycji PiS i Konfederacja, jest przeciwko podpisaniu umowy UE z państwami Mercosur. Jednak ze słów ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego na antenie radiowej „Trójki” wynika, iż nie wierzy w sprawczość polskich władz w tym względzie.
Oczywiście i opozycja, i pan prezydent mówi, że tu jesteśmy nieskuteczni. Tylko że my możemy co najwyżej rozmawiać, prosić. No nie mamy takiej jakieś siły nacisku na inne kraje członkowskie, że powiemy „nie podpisujecie” i oni są z nami w grupie
— mówił Stefan Krajewski, minister rolnictwa.
Każdy liczy swoje, każdy patrzy w zależności od tego, jak silne rolnictwo jest w danym kraju, stąd duży opór we Francji, bo tam jest silne rolnictwo, duży udział tego rolnictwa w gospodarce i od początku wyrażają takie stanowisko jak my
— zaznaczył.
Stefan Krajewski deklarował, że polskie władze, tak samo jak francuskie, od samego początku są krytycznie nastawione do podpisania umowy Mercosur.
Polska i Francja od początku nie zmieniają zdania. Wiele państw członkowskich, które na początku mówiły, że będą zastanawiać się nad podpisaniem tej umowy, będą budować mniejszość blokującą, od tej mniejszości odstępuje, bo tam nie jest brane pod uwagę tylko rolnictwo
— powiedział Krajewski.
Krajewski: Są branże, które liczą na zyski z umowy Mercosur
Minister rolnictwa zwrócił uwagę, że są branże spoza rolnictwa, które widzą dla siebie szansę w podpisaniu umowy z krajami Mercosur.
Ja jako minister rolnictwa patrzę na oczywiście te największe zagrożenia dla rolnictwa, dla przetwórstwa, ale inne części i gałęzie gospodarki liczą inne możliwości, zyski z podpisanych umów, bo to nie tylko przemysł samochodowy, o którym tak dużo się mówi. U nas na przykład produkcja AGD, przemysł meblarski, który liczy przyszłe zyski z podpisanej umowy i to wszystko bierzemy pod uwagę
— zaznaczył.
Mówiąc o klauzulach ochronnych, skupiamy się na tym, żeby zabezpieczyć interes rolników, przetwórców. Jeszcze pół roku temu nikt o takich klauzulach nie mówił
— podkreślił.
