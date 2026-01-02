SONDAŻ

KO bez Konfederacji nie mogłaby utrzymać władzy. Z obecnych koalicjantów partii Tuska do Sejmu wchodzi tylko Lewica. SONDAŻ

autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory parlamentarne, zdobywając 34,2 proc. głosów, ale razem z Lewicą nie mogłaby rządzić bez znalezienia kolejnego koalicjanta - wynika z sondażu Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. Realnie patrząc, jedynym jakkolwiek realnym kolejnym koalicjantem KO w tej sytuacji mogłaby być Konfederacja.

We wspomnianym sondażu na drugim miejscu uplasowało się PiS z poparciem 29,88 proc. wyborców, a na ostatnim miejscu podium - jak w szeregu innych sondażu - znalazła się Konfederacją, na którą głos chciałoby oddać 10,15 proc. wyborców.

Lewica przed partią Brauna

Niespodzianką jest fakt, że w sondażu Instytutu Badań Pollster Lewica minimalnie wyprzedziła Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna - w przytłaczającej większości ostatnich sondaży było na odwrót. Na ugrupowanie Włodzimierza Czarzastego swój głos chciałoby oddać 7,37 proc. wyborców, z kolei na formację Grzegorza Brauna 7,22 proc. wyborców.

Minimalnie pod progiem wyborczym znalazła się Partia Razem - na tę partię głos chciałoby oddać 4,58 proc., wyborców, a dalej znalazły się Polska 2050 z poparciem 3,31 proc. wyborców, PSL, na które zagłosować chciałoby zaledwie 1,11 proc.

2,18 proc. badanych wskazało na odpowiedź „inna partia”.

Zadowolenie Donalda Tuska

Mimo wszystko zadowolenia z sondażu nie krył Donald Tusk. Podobnie było w przypadku innych badań, niekorzystnych dla jego koalicjantów, ale pozytywnych dla samej KO.

Z nowym rokiem mocnym krokiem, czyli pierwszy sondaż w 2026 roku

— napisał na platformie X Donald Tusk.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” wykonano w dniach 31,12.2025 r. - 01.01.2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1002 Polaków. Maksymalny błąd tego badania wyniósł ok. 3 proc.

