„Gdy czytam wszystkie analizy, widzę, że Polacy są niezadowoleni z rządu i z premiera. Zamiast realnej pracy mamy nieustanne ‘rozliczenia’ – takie, które mają przede wszystkim odciągnąć uwagę opinii publicznej od rzeczywistych problemów” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”.
Głowa państwa w wywiadzie wskazywała, że rządzący skupiają się głównie na „rozliczeniach”, a nie na faktycznym rozwiązywaniu problemów Polaków.
Paraliżują już w zasadzie wszystko. Widzimy, że Fundusz Sprawiedliwości nie realizuje tych celów, do których został powołany. Widzimy paraliż służby zdrowia, dramatyczną dziurę budżetową, a jednocześnie wciąż żyjemy igrzyskami fundowanymi przez rząd. Tymczasem ludzie – odnosząc się do klasyki gatunku – chcą chleba
— zaznaczył Karol Nawrocki.
Prezydent ocenił, że w 2026 roku bardzo ważny dla Polski będzie szczyt G20.
Myślę, że jedną z istotnych szans dla Polski w roku 2026 jest udział w szczycie G20, do którego zostaliśmy zaproszeni przez prezydenta Donalda Trumpa. Mam też nadzieję, że w tym roku obecnej koalicji rządowej nie uda się jeszcze bardziej zdewastować finansów publicznych
— mówił prezydent.
„Weta dotyczyły aktów prawnych, które stanowiły zagrożenie”
Czy obecna głowa państwa wetuje zbyt dużo ustaw? Taka opinia panuje w obecnym obozie rządzącym.
Do chwili, gdy rozmawiamy, podpisałem 132 ustawy, a zawetowałem 20. Weta dotyczyły aktów prawnych, które stanowiły zagrożenie dla obywateli lub zostały wadliwie przygotowane pod względem prawnym. Ustawy, które są dobre dla Polski, niezależnie od tego, jakie środowisko je przygotowywało, podpisuję. I myślę, że tego mógłby się nauczyć nowy marszałek Sejmu: dobre rozwiązania powinny przynajmniej zostać poddane rzeczowej dyskusji w polskim parlamencie
— podkreślił Karol Nawrocki.
Prezydent odniósł się do nowelizacji ustawy oświatowej, którą zdecydował się zawetować. Ministerstwo Edukacji pod kierownictwem Barbary Nowackiej planuje i tak wprowadzać te zmiany mimo weta.
Nie wiem, jak daleko pani minister Nowacka posunie się w obchodzeniu porządku prawnego w Polsce, ale ja jako Prezydent zawetowałem tę ustawę, wsłuchując się w głos rodziców i nauczycieli. W Kancelarii Prezydenta odbyło się bardzo duże spotkanie z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu środowisk oświatowych. Wczytałem się w głos samorządów pracowniczych, dyrektorów szkół, ludzi reprezentujących różne środowiska i różne strony sceny politycznej. Sam również bardzo dokładnie przeanalizowałem tę ustawę i wiem, że nie jest ona przygotowana do wdrożenia. Nie przewidziano żadnych programów pilotażowych, dzieci byłyby narzędziem w chaosie zmian. Mówię teraz o metodyce, ale największym zagrożeniem jest kierunek działań pani minister. Zostałem Prezydentem po to, aby nie ideologizować polskiej szkoły, nie zmieniać programów nauczania w taki sposób i nie dążyć do centralizacji decyzji w obszarze edukacji
— powiedziała głowa państwa.
Prezydent: Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny
Co z instytucją małżeństwa w Polsce? Niedawno TSUE uznał, że Polska musi uznawać tzw. małżeństwa homoseksualne zawarte w innym państwie członkowskim UE.
Małżeństwo, zgodnie z polską konstytucją, jest związkiem kobiety i mężczyzny. Strażnik konstytucji ma przede wszystkim obowiązek jasno i głośno powiedzieć Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, przewodniczącemu TSUE oraz całej opinii publicznej, że konstytucja jest najważniejszym prawem, ustawą zasadniczą, która obowiązuje wszystkich w Polsce. W żadnym z traktatów, do których Polska przystępowała, wchodząc do Unii Europejskiej, nie wyrzekliśmy się własnej konstytucji
— podkreślił prezydent.
Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że pod koniec 2025 nastąpiło nowe otwarcie w relacjach z Ukrainą.
Przyjazd prezydenta Zełenskiego do Warszawy jest dowodem na to, że Ukrainie zależy na dobrych relacjach z Polską. Nasz wspólny, strategiczny interes w obliczu zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej jest oczywisty – i jest to jedna z niewielu spraw, które łączą mnie, premiera Donalda Tuska i obecnie rządzących. Nowe otwarcie powinno jednak oznaczać relację partnerską. Partnerstwo widać w moich kontaktach z prezydentem Zełenskim, ale po raz pierwszy padają też konkretne oczekiwania strony polskiej wobec Ukrainy
— mówił Karol Nawrocki.
Wizyta prezydenta Zełenskiego oraz jego wypowiedzi pokazują, że po stronie ukraińskiej jest dobra wola. Mam nadzieję, że wkrótce zacznie ona przekładać się na konkretne działania
— zaznaczył.
Karol Nawrocki podziękował osobom, które się ze niego modlą.
Pragnę jeszcze raz podziękować tym, którzy za mnie się modlą, i tym, którzy modlili się za mnie w czasie kampanii wyborczej. To było dla mnie naprawdę bardzo ważne. A w roku 2026 trzeba się modlić przede wszystkim za Polskę!
— podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE:
— Klęska rozliczeń Żurka. 45,1 proc. Polaków ocenia je źle. Pozytywne opinie nt. działań ministra to zaledwie 32,4 proc.
— Prezydent Nawrocki: 20. gospodarka świata nie może zostawiać chorych bez pomocy. „Państwo musi się troszczyć o rodzinę”
Adam Stankiewicz/”Gość Niedzielny”/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749683-prezydent-rozliczenia-rzadzacych-paralizuja-wszystko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.