W ocenie posła PiS Michał Moskala orędzie Donalda Tuska wygłoszone w języku angielskim jest dowodem na ogromne zakompleksienie premiera i jego ekipy względem Zachodu. „Jesteśmy krajem dumnym, naprawdę mającym wielkie osiągnięcia. Jesteśmy wspaniałym narodem, a mamy rząd taki, jaki mamy” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Moskal. „Niestety w państwie po prostu nic się nie dzieje, a rządu nie ma, kiedy jest potrzebny” - dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Z początkiem nowego roku premier Donald Tusk znów obiecał zrealizowanie planu, który ma dać Polsce rozkwit gospodarczy.
Kiedy premier mówi, że muszą realizować własny plan, to mówi, bo nie realizuje go od dwóch lat. To, co przedstawili w wyborach w 2023 roku, nie zostało zrealizowane
— powiedział poseł Michał Moskal z PiS i zgodził się z przytoczonym przez red. Marcina Wikłę powiedzeniem, że „kiedy Polska Zjednoczona Partia Robotnicza mówi, że zabierze to zabierze, a jak mówi, że da, to mówi”.…
