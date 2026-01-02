„Minister Klimczak i cały rząd działają od sytuacji kryzysowej do sytuacji kryzysowej. Gdy nic się nie dzieje, to zapomina się o pewnych procedurach” – powiedział Alvin Gajadhur na antenie Telewizji wPolsce24.
Prezydencki doradca i były główny inspektor transportu drogowego komentował sytuacją związaną z paraliżem transportu drogowego wynikającym z intensywnych opadów śniegu.
Przypomina mi się minister Dariusz Klimczak, który chyba w lato mówił, że Polacy chcą jeździć w Alpy pociągiem i uruchomi pociąg w Alpy. Pani ministrze, Polacy to chcą bezpiecznie przejechać między jednym a drugim miastem, a niestety służby, które panu podlegają, uniemożliwiają niejednokrotnie tak prostą czynność
– mówił Gajadhur.
Minister Klimczak i cały rząd działają od sytuacji kryzysowej do sytuacji kryzysowej. Gdy nic się nie dzieje, to zapomina się o pewnych procedurach. A gdy sytuacji kryzysowa nastąpi, to zwołuje się sztaby, premier się pojawia. (…) Minister Klimczak zapewne chciał nagrać sobie rolę sylwestrową, a tu taki paraliż i został zagoniony przez Donalda Tuska do pracy. Widzieliśmy jaki on był zestresowany na tych konferencjach. (…) On się chwali, ale czym? Osiągnięciami swoich poprzedników. Wiele inwestycji, które teraz otwiera, to inwestycje zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości
– dodał.
„Armageddon” pod Ostródą
Prezydencki doradca przypomniał o dramatycznej sytuacji, która miała miejsce w okolicach Ostródy.
Gdy pod Ostródą trwał armageddon, minister dopiero w późnowieczornych, wręcz nocnych godzinach, zamieścił wpis z radami dla kierowców i wykorzystał zdjęcie, które GDDKiA wykorzystała już w komunikacie w 2021 roku, czyli za rządów Prawa i Sprawiedliwości
– powiedział.
W trybie pilnym powinien zostać odwołany dyrektor GDDKiA za to, co działo się na drogach. Ale mogę pana dyrektora uspokoić. Raczej nie zostanie odwołany. Bo u ministra Klimczaka, kto wprowadza większy bałagan, destabilizuje sytuację, ma więcej wpadek, to zostaje
– dodał.
Klimczak i „Alternatywy 4”
Alvin Gajadhur przekonywał, że obecny szef resortu infrastruktury przypomina postać z jednego z serialu Stanisława Barei.
Minister Klimczak przypomina mi jednego z głównych bohaterów serialu „Alternatywy 4”. Nie powiem na antenie kogo. (…) W resorcie infrastruktury nic nie działa
– stwierdził.
Nawet partyjni koledzy pana ministra mówią, że nie można go skrytykować, bo on nie znosi krytyki, a uważa się chyba za najlepszego od 30 lat ministra infrastruktury
– dodał.
