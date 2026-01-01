„Myślę, że te słowa należy odnieść przede wszystkim do samego Tuska, który jest szefem całego tego gangu przestępców” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marcin Romanowski, komentując słowa Donalda Tuska z noworocznego orędzia o „dociśnięciu śruby”. „Na szczęście jest to szajka, która bardziej nosi cechy Gangu Olsena, więc to jest też dobry prognostyk na 2026 rok, bo zadanie to jest po prostu odsunąć ich” - stwierdził polityk, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.
„Tusk szefem gangu przestępców”
Prowadzący „Na linii ognia” Anna Pawelec i Szymon Szereda przytoczyli w swoim programie fragment orędzia noworocznego premiera Donalda Tuska, w którym zapowiada… „dociśnięcie śruby”.
Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz. Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje
— powiedział Tusk w wystąpieniu wyemitowanym w TVP w likwidacji i na kanałach KPRM w mediach społecznościowych.
O kim mówił?
Myślę, że te słowa należy odnieść przede wszystkim do samego Tuska, który jest szefem całego tego gangu przestępców
— odparł poseł PiS Marcin Romanowski na antenie Telewizji wPolsce24.
Skala działań, które wypełniają znamiona całego szeregu przepisów kodeksu karnego, jest potężna. Mamy do czynienia z człowiekiem, który od początku, jak tylko objął władzę, przejmował nielegalnie telewizję, prokuraturę, to jego podpis widnieje na tych nielegalnych nominacjach. Jest człowiekiem, który dawał twarz, zezwalał na nielegalne przejmowanie sądów. Można powtarzać w nieskończoność te wszystkie rzeczy, które się działy przez te dwa lata, w tym roku z pewną intensywnością
— kontynuował polityk, który korzysta z prawa do azylu na Węgrzech.
Jak dodał, oprócz zamiatanie pod dywan spraw kryminalnych, czy korupcyjnych, „mamy do czynienia po prostu ze zorganizowaną grupą przestępczą w polskim rządzie”.
Niestety tak to trzeba powiedzieć. To ludzie, którzy sami organizowali reset z Moskwą, więc jeżeli ktoś mówi o jakiś prorosyjskich politykach, to wyjątkowo Tusk powinien spojrzeć spojrzeć w lustro
— dodał.
Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia też z działaniami, które mają niepowtarzalną skalę w historii Polski, tej najnowszej. Bo określenie kryptodyktatura myślę, że już na stałe będzie określać to, co robią ci ludzie
— stwierdził były wiceminister sprawiedliwości.
Zadanie na 2026? Odsunąć „szajkę Tuska”
Poseł PiS przypomniał, że sam opublikował w sieci podsumowanie minionego roku, korzystając z uzasadnienia sądu z postanowienia o uchylenie mu Europejskiego Nakazu Aresztowania, „które jest druzgocące właśnie dla Tuska, dla całej tej zorganizowanej szajki”.
Na szczęście jest to szajka, która bardziej nosi cechy Gangu Olsena, więc to jest też dobry prognostyk na 2026 rok, bo zadanie to jest po prostu odsunąć ich
— mówił.
Ci ludzie rzeczywiście nie mają już nic do stracenia. Tusk jest człowiekiem, który zdaje sobie sprawę, że jeżeli straci władzę, to resztę swojego życia spędzi za kratami
— powiedział Marcin Romanowski.
ZOBACZ CAŁĄ ROZMOWĘ W WIDEO TELEWIZJI WPOLSCE24:
Adam Kacprzak/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749638-romanowski-tusk-jest-szefem-calego-gangu-przestepcow
