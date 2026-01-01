Politycy PiS nie zostawili suchej nitki na noworocznym orędziu Donalda Tuska, punktując treść jego wystąpienia. „Po raz kolejny zapowiedział przyspieszenie przyspieszenia!”; „Dziś mamy 1 stycznia a nie 1 kwietnia”; „Tak, to jest niebywałe! To jest arcymistrz kłamstwa!” - czytamy w komentarzach zamieszczonych w serwisie X.
Noworoczne orędzie Tuska
Donald Tusk postanowił wygłosić noworoczne orędzie do Polaków. Najwidoczniej premier zamierzał zmieścić w nim wszystko - pełną propagandę, puste obietnice, groźby i wszelkiej maści zaklęcia polityczne.
Musimy realizować nasz własny plan, dlatego bez względu na cokolwiek rok 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia
— stwierdził premier.
Dociśniemy śrubę przestępcom wszelkiej maści - czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków czy skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz
— dodał (strasząc?).
„Zobaczcie tę bezczelność!”
Nic więc dziwnego, że politycy największej partii opozycyjnej nie zostawili na wystąpieniu Donalda Tuska suchej nitki.
Mamy to! Donald Tusk po raz kolejny zapowiedział przyspieszenie przyspieszenia! Jeszcze kilka takich zapowiedzi i może uda się dojść do 30% ze 100 konkretów
— zadrwił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Donald Tusk powiedział dziś, że wchodzimy w tysiąc pierwszy rok naszego Państwa. Nie jest tajemnicą, że chrześcijańskie dziedzictwo naszej Ojczyzny, wywołuje u Tuska wstręt, ale nawet w podstawówce wiedzą, że początek naszej historii liczy się od Chrztu Polski. Chyba, że premier zaczął pisać historię na nowo
— wypunktował w kolejnym wpisie były wicepremier i były szef MON.
Dziś mamy 1 stycznia a nie 1 kwietnia
— skwitował krótko europoseł PiS Bogdan Rzońca fragment o tym, że… „skończyła się drożyzna”.
Zobaczcie tę bezczelność! On mówi o zasadzie „najpierw polskie” w zamówieniach publicznych, równocześnie robiąc wszystko, żeby zamawiać pociągi zagranicznych producentów. To jest filozofia działania Tuska w pigułce: ciągle kłamać, bezczelnie kłamać, bo przecież nikt nie zapyta. A jak zapyta, to pisowiec
— nie krył oburzenia poseł Radosław Fogiel.
Tak, to jest niebywałe! To jest arcymistrz kłamstwa! Mówi o zasadzie „najpierw polskie” by w jednym z największych kontraktów taborowych pod CPK zmienić zasady tak, by wykluczyć wszystkich polskich producentów i skazać nas na producenta z zagranicy
— dodał Szymon Szynkowski vel Sęk, były szef MSZ.
Tusk mocno o Waldemarze Żurku
— napisał wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski, załączając do wpisu kadry z orędzia, w których Tusk mówił: „Każdy, bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje”.
