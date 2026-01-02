Dzieci pisały listy do Tuska ws. Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi. Gliński przypomina historię z Expo. "Uwalił wygrany już projekt"

Prof. Piotr Gliński, poseł PiS i były szef MKiDN skomentował ujawnioną niedawno przez innego polityka opozycji akcję pisania przez dzieci z jednej z łódzkich szkół podstawowych kartek świątecznych i listów do premiera Donalda Tuska, aby to właśnie w Łodzi miała swoją siedzibę Europejska Agencja Kosmiczna. „Przypominam: ten człowiek kilka lat temu uwalił wygrany już projekt organizacji w Łodzi Światowego EXPO. Tylko dlatego, żeby POwska Łódź nie organizowała EXPO z PiSowskim rządem!” - napisał Gliński.

Piotr Cieplucha, były wiceminister sprawiedliwości, ujawnił niedawno na portalu X dość absurdalną historię z Łodzi. Dzieci z jednej ze szkół podstawowych w tym mieście (zarządzanym od 15 lat przez związaną z KO Hannę Zdanowską) miały napisać kartki świąteczne do premiera Donalda Tuska.

Nie chodziło jednak o własny tekst, lecz… gotowy szablon o następującej treści:

Panie Donaldzie, chcemy kiedyś polecieć w kosmos i być astronautami, tak jak Sławosz. Chcemy uczyć się o gwiazdach, satelitach i podróżach na inne planety. A kiedy dorośniemy, chcemy spełniać nasze marzenia. Chcemy studiować, spełniać sny i pracować w zawodach przyszłości, w tym tych, których dziś jeszcze nie znamy. Wiemy, że może nam pan pomóc dzięki Europejskiej Agencji Kosmicznej w Łodzi mogą pojawić się wielkie szanse. Dzięki temu nasze miasto będzie bliżej gwiazd. To byłby dla nas bardzo piękny prezent pod choinkę.

Czy warto o cokolwiek prosić „ukochanego przywódcę”?

Do tej bulwersującej historii odniósł się poseł PiS Piotr Gliński.

Szlag może trafić! W Łodzi akcja pisania listów przez dzieci do Tuska, żeby im „ukochany przywódca” do miasta przyniósł Europejską Agencję Kosmiczną! To przypominam: ten człowiek kilka lat temu uwalił wygrany już projekt organizacji w Łodzi Światowego EXPO

— napisał na portalu X.

Tylko dlatego, żeby POwska Łódź nie organizowała EXPO z PiSowskim rządem! To jest taki… wymiar kapelusza…

— dodał Gliński.

X/Joanna Jaszczuk

