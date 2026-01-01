„Tusk liczy na niepamięć Polaków i liczy na to, że ich usłużne media będą przedstawiać to jako ich sukcesy, bo mają przewagę w mediach” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski. Polityk w ten sposób skomentował noworoczne życzenia premiera, w których przechwalał się sukcesami, pod którymi podpisać się nie może.
W noworocznych życzeniach, które premier Donald Tusk złożył Europejczykom, wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, politykę azylową, budowanie największej armii w Europie i oraz najwyższy wzrost gospodarczy. Kłopot w tym, że tych sukcesów Tusk nie może przypisać sobie i swojemu rządowi.
Jestem wdzięczny premierowi, bo wymienił wszystkie nasze osiągnięcia, jako swoje i swojego rządu. Kiedy był budowany mur na granicy, to wówczas mówił, że on nie powstanie, jak powstanie to będzie nieszczelny, lewarkiem będzie można to rozchylić. Mówił o biednych ludziach szukających swojego miejsca na ziemi, trzeba ich wpuszczać, a później sprawdzimy, kim są. A dziś mówi, zbudowaliśmy mur na granicy europejskiej i bronimy Europy. Pamiętam, jak oni bronili tej granicy, kiedy biegali tam z torebkami i ubliżali naszym żołnierzom i funkcjonariuszom SG. Potem powołali zespół prokuratorki do ścigania żołnierzy, którzy tej granicy bronią
— przypomniał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski, dodając, że dziś sądy uniewinniają tych, którzy obrażali żołnierzy i funkcjonariuszy.
Tylko Robert Bąkiewicz ma zarzuty
— stwierdził ironicznie polityk.
To są jakieś bajki
Idąc dalej Suski przypomniał, że w zakresie polityki azylowej, to rząd PiS wprowadził odpowiednie ograniczenia.
Oni to wykpiwali i opowiadali wtedy jakieś bajki. W czasie ataku na naszą granicę żołnierze i funkcjonariusze byli wyzywani przez nich od psów. Coś nieprawdopodobnego
— oświadczył poseł Suski, który przypomniał, że projekt rozbudowy polskiej armii zapoczątkował i wdrożył rząd PiS odpowiednią ustawą.
O Wojskach Obrony Terytorialnej mówili wtedy „żołnierzyki Macierewicza”. Dziś okazuje się, że są wspaniałymi żołnierzami, bo rzeczywiście byli i są wspaniałymi patriotami. Bronią torów przed terrorystami. A jeśli chodzi o terrorystów, to okazuje się, że oni sobie przyjechali, wysadzili tory i wyjechali. A oni zniszczyli system Pegasus, dzięki któremu za naszych rządów łapano grupy przestępcze. Dzięki temu, że można było przestępców inwigilować tym systemem, uniknęliśmy wtedy takich rzeczy jakie mamy teraz
— powiedział poseł PiS.
Na co liczy Tusk?
Trudno jest racjonalnie wytłumaczyć zachowanie premiera Donalda Tuska, który mija się z prawdą. Do kogo skierował swoje przechwałkowe życzenia.
Tusk liczy na niepamięć Polaków i liczy na to, że ich usłużne media będą przedstawiać to jako ich sukcesy, bo mają przewagę w mediach
— powiedział Suski, apelując o wsparcie dla Telewizji wPolsce24, jako stacji niezależnej.
Mówi prawdę i jest prześladowana, jak pozostałe stacje, które nie są tubami tej władzy
— podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Ktoś kiedyś rozszyfrował skrót „TUSK” - teraz usłyszycie same kłamstwa. I to jest dokładnie realizowane. Niedawno byłem na międzynarodowym forum Polska-Argentyna, gdzie przedstawiciele rządu chwalili się, że budują CPK. Poza granicami Polski mówili, że budują wspaniały infrastrukturalnie hub, który będzie motorem napędowym naszej gospodarki. A co robią w Polsce? Próbują zakopać ten projket. Maciej Lasek nie likwiduje go pod przymusem setek tysięcy podpisów obywateli, ale za to go mocno ogranicza
— ocenił Marek Suski.
Robert Knap/wPolsce24
