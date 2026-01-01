tylko u nas

TYLKO U NAS. Suski o przechwałkach Tuska: Liczy na niepamięć Polaków. Na to, że ich usłużne media przedstawią to jako ich sukcesy

  • Polityka
  • opublikowano:
Poseł PiS Marek Suski. / autor: Fratria
Poseł PiS Marek Suski. / autor: Fratria

Tusk liczy na niepamięć Polaków i liczy na to, że ich usłużne media będą przedstawiać to jako ich sukcesy, bo mają przewagę w mediach” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski. Polityk w ten sposób skomentował noworoczne życzenia premiera, w których przechwalał się sukcesami, pod którymi podpisać się nie może.

W noworocznych życzeniach, które premier Donald Tusk złożył Europejczykom, wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, politykę azylową, budowanie największej armii w Europie i oraz najwyższy wzrost gospodarczy. Kłopot w tym, że tych sukcesów Tusk nie może przypisać sobie i swojemu rządowi.

Jestem wdzięczny premierowi, bo wymienił wszystkie nasze osiągnięcia, jako swoje i swojego rządu. Kiedy był budowany mur na granicy, to wówczas mówił, że on nie powstanie, jak powstanie to będzie nieszczelny, lewarkiem będzie można to rozchylić. Mówił o biednych ludziach szukających swojego miejsca na ziemi, trzeba ich wpuszczać, a później sprawdzimy, kim są. A dziś mówi, zbudowaliśmy mur na granicy europejskiej i bronimy Europy. Pamiętam, jak oni bronili tej granicy, kiedy biegali tam z torebkami i ubliżali naszym żołnierzom i funkcjonariuszom SG. Potem powołali zespół prokuratorki do ścigania żołnierzy, którzy tej granicy bronią

— przypomniał na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski, dodając, że dziś sądy uniewinniają tych, którzy obrażali żołnierzy i funkcjonariuszy.

Tylko Robert Bąkiewicz ma zarzuty

— stwierdził ironicznie polityk.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk ruszył z noworoczną propagandą sukcesu. W życzeniach dla Europy chwali się… znów nie swoimi sukcesami. „Bądźcie jak Polska”

CZYTAJ TAKŻE: Orędzie Tuska pełne bajek i obiecanek. „Nazywają naszą gospodarkę złotowłosą”. Kreuje się także na szeryfa: „Dociśniemy śrubę”. WIDEO

To są jakieś bajki

Idąc dalej Suski przypomniał, że w zakresie polityki azylowej, to rząd PiS wprowadził odpowiednie ograniczenia.

Oni to wykpiwali i opowiadali wtedy jakieś bajki. W  czasie ataku na naszą granicę żołnierze i funkcjonariusze byli wyzywani przez nich od psów. Coś nieprawdopodobnego

— oświadczył poseł Suski, który przypomniał, że projekt rozbudowy polskiej armii zapoczątkował i wdrożył rząd PiS odpowiednią ustawą.

O Wojskach Obrony Terytorialnej mówili wtedy „żołnierzyki Macierewicza”. Dziś okazuje się, że są wspaniałymi żołnierzami, bo rzeczywiście byli i są wspaniałymi patriotami. Bronią torów przed terrorystami. A jeśli chodzi o terrorystów, to okazuje się, że oni sobie przyjechali, wysadzili tory i wyjechali. A oni zniszczyli system Pegasus, dzięki któremu za naszych rządów łapano grupy przestępcze. Dzięki temu, że można było przestępców inwigilować tym systemem, uniknęliśmy wtedy takich rzeczy jakie mamy teraz

— powiedział poseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE: To się w głowie nie mieści! Władysław Frasyniuk prawomocnie uniewinniony. Nazwał polskich żołnierzy „watahą psów”

Na co liczy Tusk?

Trudno jest racjonalnie wytłumaczyć zachowanie premiera Donalda Tuska, który mija się z prawdą. Do kogo skierował swoje przechwałkowe życzenia.

Tusk liczy na niepamięć Polaków i liczy na to, że ich usłużne media będą przedstawiać to jako ich sukcesy, bo mają przewagę w mediach

— powiedział Suski, apelując o wsparcie dla Telewizji wPolsce24, jako stacji niezależnej.  

Mówi prawdę i jest prześladowana, jak pozostałe stacje, które nie są tubami tej władzy

— podkreślił polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Ktoś kiedyś rozszyfrował skrót „TUSK” - teraz usłyszycie same kłamstwa. I to jest dokładnie realizowane. Niedawno byłem na międzynarodowym forum Polska-Argentyna, gdzie przedstawiciele rządu chwalili się, że budują CPK. Poza granicami Polski mówili, że budują wspaniały infrastrukturalnie hub, który będzie motorem napędowym naszej gospodarki. A co robią w Polsce? Próbują zakopać ten projket. Maciej Lasek nie likwiduje go pod przymusem setek tysięcy podpisów obywateli, ale za to go mocno ogranicza

— ocenił Marek Suski.

CZYTAJ TAKŻE: NASZE ŻYCZENIA: Rok 2026 będzie czasem wielu rozstrzygnięć. Niech okaże się dobry dla Polski! „Choćby było jak najgorzej, nie daj wrogom nas podzielić”

Robert Knap/wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych