Prokurator Ewa Wrzosek, od sierpnia ubiegłego roku radca generalny w biurze ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, zamieściła na portalu X wpis urągający godności swojego urzędu. I to nawet w sytuacji, gdy trzymamy się standardów obecnej ekipy. „Jak kto ma kompleks małego penisa to kupuje większy samochód albo idzie do specjalisty”- napisała, zwracając się do prowadzących profil „Prawnicy dla Polski”. Wydaje się, że poczuła się dotknięta żartami z ministra Waldemara Żurka ukazującymi się na tymże profilu po medialnych doniesieniach o awanturze na posiedzeniu rządu, ale nie było tam nic, co dałoby podstawy do tego rodzaju „diagnoz”.
Ewa Wrzosek - raz jeszcze przypomnijmy: prokurator zatrudniona od prawie pół roku w Ministerstwie Sprawiedliwości - od jakiegoś czasu publikuje na portalach społecznościowych rzeczy dość… dziwne. Na pewno dziwne, jak na jej stanowisko. Ale widząc coś takiego, chyba każdy z nas miałby nadzieję, że na konto pani prokurator ktoś się włamał lub pod Ewę Wrzosek podszył się twitterowy żartowniś, choć niebieski znaczek całkowicie przekreśla tę drugą możliwość.
Wrzosek „diagnozuje” kompleks małego penisa
Jak kto ma kompleks małego penisa to kupuje większy samochód albo idzie do specjalisty. Prowadzenie konta „Prawnicy dla Polski” na X - nie wyleczy. Szczęśliwego Nowego Roku chłopcy! Trzymam kciuki
— ten wpis już od kilku godzin widnieje na koncie prokurator Ewy Wrzosek. Autentycznym, zatwierdzonym koncie.
Komentatorzy przypominali, kim jest autorka wpisu, gdzie jest zatrudniona i z jakich środków opłacana.
Pani Ewa się zna. Radca ministra sprawiedliwości
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i wPolsce24.
Płacimy tej Pani pieniędzmi z naszych podatków😬
— przypomniał Marcin Możdżonek.
Ta pani jest wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Sprawiedliwości mojego kraju
— podkreślił prof. Stanisław Żerko.
Rozumiemy, że porada oparta na życiowym doświadczeniu
— skomentowało stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.
Na ciekawy kontekst całej sprawy uwagę zwróciło Stowarzyszenie Na Rzecz Chłopców i Mężczyzn.
Chyba nie wypada stosować takiej retoryki, zwłaszcza w rządzie, który tyle mówi o równości? Zarzucanie „kompleksu małego penisa” prowadzi do eskalacji seksizmu w sferze publicznej. Liczymy na reakcję Waldemara Żurka i Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czyżby zabolały żarty z Żurka?
A może bliska współpracownica Waldemara Żurka poczuła się dotknięta żartami z ministra sprawiedliwości po doniesieniach o awanturze na posiedzeniu rządu, podczas której premier miał zbesztać szefa MS słowami „Waldemarze, ja cię błagam, nie wtrącaj się”. Niemniej, trudno znaleźć związek między „diagnozą” prokurator Wrzosek a tego rodzaju treściami:
Choć zapewne mało kto spodziewa się po obecnej ekipie jakichkolwiek standardów, to jednak prokurator Wrzosek wciąż potrafi obniżyć poprzeczkę naszych oczekiwań.
X/Joanna Jaszczuk
