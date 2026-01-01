Szefernaker o możliwym terminie spotkań prezydenta z Kosiniakiem-Kamyszem i szefami służb. "Były zapowiadane przed nowym rokiem"

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker podczas wypowiedzi dla mediów przed Pałacem Prezydenckim wskazał możliwą datę spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefami służb. / autor: PAP/Marcin Obara
Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker podczas wypowiedzi dla mediów przed Pałacem Prezydenckim wskazał możliwą datę spotkania prezydenta z ministrem obrony i szefami służb. / autor: PAP/Marcin Obara

Spotkania były zapowiadane przed nowym rokiem, ich terminy zostaną ustalone w najbliższym czasie; myślę, że odbędą się po 6 stycznia” - tak szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker odpowiedział na pytanie o planowane spotkania prezydenta Karola Nawrockiego m.in. z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefami służb. Wcześniej na zaplanowane spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim szefowie służb nie przybyli. Według informacji medialnych udziału w rozmowie głową państwa i przekazaniu ważnych informacji miał im zakazać premier Donald Tusk.

W poniedziałek 29 grudnia wicepremier, szef MON poinformował, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.

Spotkania z prezydentem RP są ważne

Po uroczystości zmiany flagi RP w Pałacu Prezydenckim szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker został zapytany o możliwe terminy i tematy spotkań.

Myślę, że to dobrze, że w końcu szefowie służb razem z ministrami nadzorującymi spotkają się z prezydentem

— powiedział. Jak podkreślił, prezydent od początku wyrażał chęć odbycia takich spotkań.

Będzie też o oficenrskich nominacjach

Szef gabinetu jest przekonany, że kwestia nominacji oficerskich będzie tematem nadchodzących rozmów. Zaznaczył, że wątek ten miał pojawić się podczas spotkania, które zostało według niego zablokowane przez premiera.

W sprawach ważnych dla Polski prezydent udowadniał, że relacje współpracy trzeba realizować pomimo tego, że w wielu sprawach się nie zgadzamy z decyzjami rządu

— dodał Szefernaker.

W listopadzie pojawiły się informacje, że premier Donald Tusk miał zabronić szefom służb wzięcia udziału w zaplanowanym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. W efekcie prezydent, który m.in. chciał poznać uzasadnienia wniosków o nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy służb, takiej informacji nie otrzymał. 136 zaplanowanych nominacji dla przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie było. Donald Tusk, który wygenerował kryzys, zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, próbując obarczyć go odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację.

Robert Knap/PAP

