„Spotkania były zapowiadane przed nowym rokiem, ich terminy zostaną ustalone w najbliższym czasie; myślę, że odbędą się po 6 stycznia” - tak szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker odpowiedział na pytanie o planowane spotkania prezydenta Karola Nawrockiego m.in. z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefami służb. Wcześniej na zaplanowane spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim szefowie służb nie przybyli. Według informacji medialnych udziału w rozmowie głową państwa i przekazaniu ważnych informacji miał im zakazać premier Donald Tusk.
W poniedziałek 29 grudnia wicepremier, szef MON poinformował, że wspólnie z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem zwrócił się z wnioskiem do prezydenta Karola Nawrockiego, „żeby wspólnie z wszystkimi szefami służb spotkać się i przedstawić plany na 2026 rok, te budżetowe, ale też te których informacja jest oklauzulowana”.
Spotkania z prezydentem RP są ważne
Po uroczystości zmiany flagi RP w Pałacu Prezydenckim szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker został zapytany o możliwe terminy i tematy spotkań.
Myślę, że to dobrze, że w końcu szefowie służb razem z ministrami nadzorującymi spotkają się z prezydentem
— powiedział. Jak podkreślił, prezydent od początku wyrażał chęć odbycia takich spotkań.
Będzie też o oficenrskich nominacjach
Szef gabinetu jest przekonany, że kwestia nominacji oficerskich będzie tematem nadchodzących rozmów. Zaznaczył, że wątek ten miał pojawić się podczas spotkania, które zostało według niego zablokowane przez premiera.
W sprawach ważnych dla Polski prezydent udowadniał, że relacje współpracy trzeba realizować pomimo tego, że w wielu sprawach się nie zgadzamy z decyzjami rządu
— dodał Szefernaker.
W listopadzie pojawiły się informacje, że premier Donald Tusk miał zabronić szefom służb wzięcia udziału w zaplanowanym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. W efekcie prezydent, który m.in. chciał poznać uzasadnienia wniosków o nominacje oficerskie dla funkcjonariuszy służb, takiej informacji nie otrzymał. 136 zaplanowanych nominacji dla przyszłych oficerów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie było. Donald Tusk, który wygenerował kryzys, zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, próbując obarczyć go odpowiedzialnością za zaistniałą sytuację.
Robert Knap/PAP
