Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, komentując działania służb drogowych, posłużył się w mediach społecznościowych zdjęciem pochodzącym jeszcze z okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócił na to uwagę Alvin Gajadhur, były Główny Inspektor Transportu Drogowego. Informację potwierdziła również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która stwierdziła, że „nie ma teraz czasu na zabawę w tego typu uszczypliwości”.
Intensywne opady śniegu spowodowały nawet nie tyle utrudnienia, co paraliż na drogach w kraju. Szczególnie groźnie sytuacja wyglądała na S7 w rejonie Ostródy. Kierowcy utkwili w korkach na długie godziny.
Zagadka dla Klimczaka
Tymczasem Alvin Gajadhur, były Główny Inspektor Transportu Drogowego ma zagadkę dla ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka.
Czy ujęcie obrazujące intensywną pracę pojazdów GDDKiA przy odśnieżaniu dróg, które opublikował Pan w swoim wpisie, nie pochodzi przypadkiem z nagrania z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości z 2021 roku? Proszę sobie porównać…
— napisał Gajadhur, oznaczając Klimczaka i pokazał dwa takie same zdjęcia.
Na wpis odpowiedziała jedynie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Panie Alvinie Gajadhur, praca sprzętu do zimowego utrzymania wyglądała tak samo dziś, wczoraj, 5 i 10 lat temu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin skupiamy się na działaniu, wsparciu kierowców w trudnych warunkach na drogach, a nie na sesjach zdjęciowych pod publiczkę. Tak, zdjecie pochodzi z bazy zdjęć GDDKiA. Tak, jest to zdjęcie poglądowe. Tak, praca sprzętu na drogach krajowych wygląda dokładnie tak, jak na zdjęciu. Nie, nie mamy teraz czasu na zabawę w tego typu uszczypliwości. Szerokiej i odśnieżonej drogi w nowym roku… takiej jak na zdjęciu
— napisano.
„To wszystko tłumaczy”
Z kolei na ten post zareagował Alvin Gajadhur w komentarzu.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak nie napisał, że to zdjęcie poglądowe. Wpis sugeruje, że to aktualne działania. No tak, ale przecież „zaspaliście”. To wszystko tłumaczy. Oby w Nowym Roku kierowcy przez Was nie znaleźli się w podobnej do wczorajszej sytuacji. Tego Wam życzę
— dodał były Główny Inspektor Transportu Drogowego.
X/Natalia Wierzbicka
