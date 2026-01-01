„Bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni” - powiedział premier Donald Tusk w noworocznym nagraniu skierowanym do Europejczyków. Wśród osiągnięć Polski wymienił m.in. bezpieczną i szczelną wschodnią granicę, politykę azylową oraz najwyższy w Europie wzrost gospodarczy. Wymienił więc raczej nie do końca swoje osiągnięcia.
Patrząc wstecz na rok 2025, jestem bardzo dumny z mojego kraju - Polski i jego osiągnięć
— powiedział premier w nagranym w języku angielskim wystąpieniu, opublikowanym w czwartek na platformie X.
„Wzór do naśladowania dla całej Europy”
Czy oznacza to, że Tusk jest dumny z „okrutnej” polityki, którą prowadził na granicy z Białorusią rząd PiS? Bo wśród powodów do dumy wymienił m.in. „bezpieczną i szczelną granicę wschodnią” i „odpowiedzialną i twardą politykę azylową”.
Wzór do naśladowania dla całej Europy, która doprowadziła do ponad 90 proc. spadku liczby migrantów przekraczających nasze granice
— dodał.
Premier wymienił też budowę „największej nowoczesnej armii w UE”, aby Polska i Europa były bezpieczne „przed Wschodem”. Powiedział też o „skutecznej polityce walki z przestępczością”, dzięki której Polska ściga m.in. sabotażystów nasyłanych przez Rosjan.
Czym jeszcze pochwalił się Tusk?
Zwrócił uwagę na ranking magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 r.
Podał również, że w ub. roku dzięki programowi refundacji in vitro urodziło się w Polsce ponad osiem tys. dzieci; średnie wynagrodzenie wzrosło w 2025 r. o prawie dziesięć proc., a polskie PKB przekroczyło bilion dolarów.
Jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym
— zaznaczył Tusk i dodał informację o spadającej inflacji.
Premier wspomniał również o solidarności udzielonej dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę.
Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową
— powiedział.
Jako ostatni powód wymienił „rewolucję energetyczną”, z największym w Europie wzrostem zielonej energii i zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowych i morskich.
Mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia
— zakończył.
Ciekawe, że to, co dziś jest „odważne i bezpieczne”, jeszcze do niedawna było „łajdactwem” czy „okrucieństwem”.
Zabrakło jeszcze „robimy, nie gadamy”, ale może sam premier Tusk zorientował się wreszcie, że brzmi to dość niewiarygodnie, ponieważ zarówno on, jak i jego rząd postępuje dokładnie odwrotnie.
PAP/X/oprac. Joanna Jaszczuk
