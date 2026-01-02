„Polska już w zeszłym roku stała nad skrajem przepaści, gdy mógł się domknąć układ rządów zewnętrznych w stosunku do Polski. Mamy ekspozyturę rządu niemieckiego, która zarządza Polską, w celu realizacji interesów gospodarczych i politycznych Niemiec” - powiedział był europoseł PiS Karol Karski w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.
Polacy odczuwają podwyżki
Widać gołym okiem, że ceny rosną. Zaklęcia TVP w likwidacji, że na przykład koszyk świąteczny tanieje, są porównywalne do propagandy urbanowskiej
— powiedział Karski.
Pewne wskaźniki gospodarcze rozwiązano po prostu zmianą prezesa GUS, który z kolei zmienił wskaźniki, według których się te parametry wylicza. To jest nawet nie zmiana, tylko po prostu oszustwo. Mamy rząd, który prowadzi do wzrostu cen, zwiększenia różnych opłat. Jednocześnie maleją nakłady na służbę zdrowia. Wzrost wynagrodzeń nie jest taki, jaki był na przykład w czasach kiedy władze sprawowało Prawo i Sprawiedliwość…
