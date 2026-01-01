„Cała narracja o sędziach powołanych po 2018 roku czy KRS, otoczka związana z orzeczeniami TSUE, to tak naprawdę kłamstwo. Sędziowie są prawidłowo powołani, tak samo jak KRS. Natomiast przy użyciu orzeczeń TSUE została zbudowana ta teoria” - powiedziała sędzia Kamila Borszowska-Moszowska w paśmie „Budzimy Się” na antenie Telewizji wPolsce24.
Zarzuty dla Borszowskiej-Moszowskiej
Sędzia opowiedziała za co ma postawione zarzuty.
Mam postawione zarzuty dyscyplinarne przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu. Pierwszy zarzut dotyczy mojej działalności medialnej, która ma być prowadzona w sposób niespotykany w środowisku prawniczym. Tak twierdzi rzecznik oczywiście. Ma wpływać na mój wizerunek jako sędziego i może podważać moją bezstronność oraz powodować przeświadczenie u moich stron postępowania, że brak mi bezstronności…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749584-borszowska-moszowskaotoczka-z-orzeczeniami-tsue-to-klamstwo