Prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski może mieć powody do zmartwień. Rządzone przez niego miasto ma duży problem z intensywnymi opadami śniegu. Chociaż sam zapewniał, że problemy wcale nie oznaczają, że „zima zaskoczyła”, to służby uruchomiły akcję ALFA.
Warszawski Zarząd Oczyszczania Miasta przekazał, że ogłasza akcję ALFA związaną z atakiem zimy.
Intensywny śnieg oznacza jedno - ogłaszamy akcję ALFA! Na ulice miasta wyjeżdżają wtedy wszystkie pługoposypywarki, czyli 170 pojazdów
— napisano.
Zima w mieście to praca wielu służb i zarządców. Dlatego apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych za drogi, chodniki i tereny publiczne o bieżące dbanie o bezpieczeństwo!
— napisało Miasto Stołeczne Warszawa we wpisie zamieszczonym na Facebooku, udostępniając nagranie, na którym pokazano, jak służby miejskie walczą ze śniegiem.
Trzaskowski zabrał głos
Wcześniej informowaliśmy na portalu wPoltiyce.pl, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos na temat sytuacji pogodowej w stolicy.
12 cm – to dane od meteorologów o ilości śniegu podczas ostatniej doby w Warszawie. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w działania zimowe
— przekazał w serwisie X.
To tysiące pracowników, którzy przez wiele godzin odśnieżają ulice Warszawy oraz tereny dla pieszych. To kierowcy pługoposypywarek, którzy przez minioną noc prowadzili ciągłą akcję. To operatorzy pługów chodnikowych i osoby, które wciąż ciężko fizycznie odgarniają szuflami śnieg i posypują piaskiem tereny, z których korzystają piesi. To dyspozytorzy, którzy koordynują działania i kontrolerzy, którzy w terenie sprawdzają sytuację i czuwają, by prace zostały wykonane tak, aby mieszkańcy mogli jak najbezpieczniej poruszać się po stolicy
— wskazał Rafał Trzaskowski.
Pamiętajmy wszyscy proszę, że widok śniegu za oknem nie oznacza, że zima kogokolwiek „zaskoczyła”. Żywioł jest żywiołem. Wyjazd floty pługoposypwarek i wyjście pracowników z szuflami i piaskiem na ulice miasta nie sprawia, że śnieg magicznie przestaje padać albo znika
— tłumaczył.
Podsumowanie
Warszawa zmaga się z intensywnymi opadami śniegu. Z tego powodu Zarząd Oczyszczania Miasta ogłosił akcję ALFA. Rafał Trzaskowski przekonuje jednak, że zima nie „zaskoczyła” miasta.
