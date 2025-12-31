Wojciech Korkuć przygotował specjalny noworoczny plakat, który ujawnił na antenie Telewizji wPolsce24. Przedstawia on Władimira Putina załadowanego do lufy czołgu. „Ktoś powiedział, że historia ludzkości to jest historia poszczególnych jednostek i dobrze wiemy, że jeżeli paru osób na tym świecie by nie było, to byłoby dużo, dużo lepiej. I ta osoba się chyba do tego grona zalicza” - mówił artysta.
Wojciech Korkuć składając życzenia noworoczne, zwrócił uwagę, że ogromnym utrapieniem jest rząd Donalda Tuska.
Uważam, że on symuluje jakieś rządzenie, ale tak naprawdę skupia się na tym, żeby ludzie nie znali prawdy o różnych zagrożeniach, o różnych sytuacjach, które wymagają interwencji. Nie ma żadnego planu, nie ma pomysłu i to działa destrukcyjnie na pewien plan rozwoju Polski, który miał przez jakiś czas miejsce
— powiedział.
Plan, który miał być takim kołem zamachowym. Pierwsze co mi się kojarzy to projekt CPK, zresztą pomagałem w zbieraniu podpisów pod petycją do Sejmu
— dodał.
Ten rok był rokiem przykrym. Ci nieporadni ludzie poza tym, że są żądni władzy, tak naprawdę nic nie potrafią. A z drugiej strony może to jest taki precyzyjny plan, że to, co nam się wydaję, że oni nie potrafią, oni robią dobrze
— mówił.
Następnie Wojciech Korkuć pokazał nowy plakat uderzający we Władimira Putina, który po raz pierwszy został pokazany na antenie Telewizji wPolsce24.
Widać na nim rosyjskiego dyktatora, który załadowany jest do lufy czołgu. Na plakacie znalazł się napis: „Szczęśliwego Nowego Roku 2026”.
To jest czołg T-34. Ta osoba od dwudziestu lat robi problemy na całym świecie. Ktoś powiedział, że historia ludzkości to jest historia poszczególnych jednostek i dobrze wiemy, że jeżeli paru osób na tym świecie by nie było, to byłoby dużo, dużo lepiej. I ta osoba się chyba do tego grona zalicza
— powiedział.
Kolejny hit?
Kilka lat temu Wojciech Korkuć opublikował plakat „Achtung Russia”, który zdobył olbrzymią popularność, był masowo kolportowany i noszonymi na koszulkach także przez przedstawicieli środowiska lewicowo-liberalnego.
Czy ten ma szanse powtórzyć ten sukces? Jest na to duża szansa!
CZYTAJ TAKŻE: „Gazeta Wyborcza” reklamuje się… grafiką Wojciecha Korkucia „Achtung Russia”. W przeszłości atakowali artystę za jego plakaty
Adrian Siwek/wPolsce24
