„Nasza rola oczywiście była taka w kampanii wyborczej, że my żeśmy pozycjonowali tę kampanię na takim poziomie bardziej merytorycznym i spokojnym. Myślę sobie, że Karol do dzisiaj chyba pamięta jak w kampanii, szczególnie w debatach, miał komu w oczy spojrzeć i to było tak bardzo ważne, żeby nie był sam” - mówił w programie Telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, poseł Wolnych Republikanów.
Marek Jakubiak i jego żona Irmina byli gośćmi Emilii Wierzbicki i Wojciecha Biedronia w programie Telewizji wPolsce24.
Autorytet
Wojciech Biedroń zwrócił uwagę, że Marek Jakubiak podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, w których kandydował, bardzo mocno pracował na rzecz polskiej prawicy i polskich konserwatystów. Przypomniał, że polityk nie był wpuszczany na debatę w Końskich organizowaną przez sztab KO i neo-TVP.…
