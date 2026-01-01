KOMENTARZE

Tusk chwali się spadającą inflacją. Padły mocne komentarze. "Kłamstwo i kradzież to dwie najważniejsze cechy tego żałosnego rządu"

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych świętował wyniki dotyczące inflacji i atakował przy tym prezydenta Karola Nawrockiego za jego weta wobec szkodliwych ustaw rządu koalicji 13 grudnia. Wpis ten wywołał lawinę komentarzy w sieci. „Podziękuj, chłopie, prof. Adamowi Glapińskiemu, bo poziom inflacji zgadza się z jego przewidywaniami jeszcze z 2023 roku i działaniami NBP oraz RPP przez ostatnie 2 i pół roku. Ale kłamstwo i kradzież to dwie najważniejsze cechy tego żałosnego rządu” - odpowiedział mu Stanisław Janecki, publicysta „Sieci”.

Dobra wiadomość na koniec roku. Inflacja w grudniu spadła do 2,4%! Tego na szczęście nikt nie zawetuje

— pisał Tusk.

Padły mocne komentarze

Wpis wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Podziękuj, chłopie, prof. Adamowi Glapińskiemu, bo poziom inflacji zgadza się z jego przewidywaniami jeszcze z 2023 roku i działaniami NBP oraz RPP przez ostatnie 2 i pół roku. Ale kłamstwo i kradzież to dwie najważniejsze cechy tego żałosnego rządu.

— napisał Stanisław Janecki, publicysta „Sieci”.

Po raz kolejny chwali się Pan nie swoim sukcesem. Spadek inflacji to rezultat decyzji RPP kierowanej przez prof. Glapińskiego. Zresztą inflacja została obniżona do poziomu 2% już w marcu 2024 r ,ale decyzje Pana rządu o podniesieniu stawki VAT na żywność do 5% i ograniczeniu tarczy energetycznej ,spowodowały jej wzrost do 5,3% w styczniu 2025 roku. Realizacja restrykcyjnej polityki stóp procentowych przez RPP ,znowu sprowadziła ją do poziomu 2,4%. To fakty, a Pan co miesiąc chwaląc się obniżaniem poziomu inflacji, tylko się kompromituje

— wskazał poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

A pamięta Pan jak pana ekipa w Sejmie i Senacie przez kilka tygodni forsowała preambułę do ustawy o ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy? Nie było do tego żadnych podstaw prawnych, a dziś macie czelność krytykować Prezydenta za realizację jego prerogatyw…

— napisał Marek Pęk, senator PiS, były wicemarszałek Senatu.

Kontrola procesu ustawodawczego, również poprzez weto wobec niewłaściwych ustaw, jest konstytucyjnym obowiązkiem Prezydenta. Oczywiście masz prawo, Donaldzie, nie zgadzać się z decyzjami Prezydenta i bronić każdej zawetowanej ustawy, apelując o jej ostateczne przyjęcie. Ale dlaczego kwestionujesz reguły konstytucyjne jako takie? Czy dla Ciebie Konstytucja to tylko regulamin walki o władzę, który do niczego nie zobowiązuje i z którego każdy może korzystać zgodnie ze swymi interesami? Chyba pamiętasz, że regułą Konstytucji jest podział władz, a nie jedynie podział demokratycznych łupów?

— pytał Marek Jurek, były marszałek Sejmu, założyciel Prawicy RP, były wiceprezes PiS i współzałożyciel ZChN.

Nie można tego zawetować, bo to po prostu nie Wasza zasługa

— ocenił Janusz Korwin-Mikke, jeden z założycieli Konfederacji, były poseł.

Zła wiadomość na koniec roku - obcięliście setki milionów Agencji Badania Medycznego - co skutkuje ZAORANIEM badań klinicznych w Polsce. Odbieracie ostatnią szansę tysiącom chorych na wyleczenie - a wszystko bez jakichkolwiek konsultacji z Agencją. DRAŃSTWO

— zauważył Adam Czarnecki, inicjator akcji #StoimyDlaCPK.

Podsumowanie

