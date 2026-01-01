„Wydarzenia z ostatnich miesięcy wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań - oceniło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Z tego względu BBN opublikowało dwie mapy poglądowe dot. naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony i balony z obu tych państw.
Na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że Rosja i Białoruś zwiększyły skalę powietrznych prowokacji wymierzonych w Polskę i inne kraje NATO.
Wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO.
Publikujemy dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce (mapa 1), jak i w innych państwach sojuszniczych (mapa 2) od września br. do dnia dzisiejszego
— czytamy we wpisie BBN w mediach społecznościowych.
Łącznie 32 wtargnięcia w naszą przestrzeń
Zgodnie z pierwszą mapą w analizowanym okresie na terytorium Polski odnotowano 16 incydentów z udziałem rosyjskich lub białoruskich dronów. Dziewięć z nich miało miejsce w województwie lubelskim, trzy w województwie świętokrzyskim, dwa w województwie mazowieckim oraz po jednym w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim. W tym samym czasie balony naruszyły polską przestrzeń powietrzną również 16 razy - 12 przypadków odnotowano w województwie podlaskim, a cztery w województwie lubelskim.
Druga mapa wskazuje, że znaczna liczba incydentów z udziałem rosyjskich i białoruskich dronów oraz balonów miała miejsce także w Belgii i Holandii. Działania te były wymierzone w infrastrukturę krytyczną tych państw. Podobne zdarzenia odnotowano również w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Francji oraz na Litwie.
W wielu przypadkach odnotowaliśmy, że podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych, niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO.
W 2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane.
Dlatego w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych.
Jednocześnie wzmocnienie to nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach.
Przyszłość przed nami. Bądźmy silni i bądźmy razem!
— brzmi dalsza część wpisu BBN na X.
Robert Knap/PAP/X
