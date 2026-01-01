BBN opublikowało mapy. Dotyczą naruszeń polskiej oraz europejskiej przestrzeni powietrznej przez drony i balony z Rosji, a także z Białorusi

  • Polityka
  • opublikowano:
BBN opublikowało mapy dot. naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony i balony z Rosji i Białorusi. / autor: Fratria/X
BBN opublikowało mapy dot. naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony i balony z Rosji i Białorusi. / autor: Fratria/X

Wydarzenia z ostatnich miesięcy wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań - oceniło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Z tego względu BBN opublikowało dwie mapy poglądowe dot. naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony i balony z obu tych państw.

Na platformie X Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że Rosja i Białoruś zwiększyły skalę powietrznych prowokacji wymierzonych w Polskę i inne kraje NATO.

Wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO.

Publikujemy dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce (mapa 1), jak i w innych państwach sojuszniczych (mapa 2) od września br. do dnia dzisiejszego

— czytamy we wpisie BBN w mediach społecznościowych.

CZYTAJ TAKŻE: Wojskowy dron rozbił się w pobliżu domu na Mazowszu! Kierwiński potwierdza: Był wykorzystywany przez nasze wojsko

Łącznie 32 wtargnięcia w naszą przestrzeń

Zgodnie z pierwszą mapą w analizowanym okresie na terytorium Polski odnotowano 16 incydentów z udziałem rosyjskich lub białoruskich dronów. Dziewięć z nich miało miejsce w województwie lubelskim, trzy w województwie świętokrzyskim, dwa w województwie mazowieckim oraz po jednym w województwach łódzkim i warmińsko-mazurskim. W tym samym czasie balony naruszyły polską przestrzeń powietrzną również 16 razy - 12 przypadków odnotowano w województwie podlaskim, a cztery w województwie lubelskim.

Druga mapa wskazuje, że znaczna liczba incydentów z udziałem rosyjskich i białoruskich dronów oraz balonów miała miejsce także w Belgii i Holandii. Działania te były wymierzone w infrastrukturę krytyczną tych państw. Podobne zdarzenia odnotowano również w Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Francji oraz na Litwie.

W wielu przypadkach odnotowaliśmy, że podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych, niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO.

W 2026 r. należy oczekiwać, że prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane.

Dlatego w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych.

Jednocześnie wzmocnienie to nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach.

Przyszłość przed nami. Bądźmy silni i bądźmy razem!

— brzmi dalsza część wpisu BBN na X.

CZYTAJ TAKŻE: Wstrząsający wynik prowokacji dziennikarskiej! Dron swobodnie latał nad obiektami wojskowymi w Polsce. Politycy PiS reagują

Robert Knap/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych