Mamy nadzieję, że po ostatniej wizycie Prezydenta Zeleńskiego u prezydenta Nawrockiego procedury przyspieszą i nie będzie można już mówić o obstrukcji. Wydanie zgody na poszukiwanie w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz dokończenie prac w Puznikach (druga jama grobowa) jest krokiem w dobrą stronę - podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz, komentując sprawę zapowiedzi przyspieszenia ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej.
Kiedy odblokowano możliwość poszukiwań grobów pomordowanych przez OUN-UPA na Wołyniu? W związku z próbą przemilczenia pewnych faktów i chęcią zmanipulowania opinii publicznej przez Rząd, należy przypomnieć moment, który dał początek zdjęciu blokady nałożonej przez Prezydenta Poroszenke
— wskazał szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP w swoim wpisie w serwisie X.
Otóż odbyło się to podczas wizyty Prezydenta Zeleńskiego u Prezydenta Dudy 5 kwietnia 2023 r. Podczas wystąpienia na Zamku Królewskim Prezydent Ukrainy zadeklarował publicznie zniesienie blokady. Efektem tego było pozytywne rozpatrzenie wniosku Fundacji Wolność i Demokracja, wspartej głównie przez jej założyciela, czyli Michała Dworczyka, latem 2023 r. i rozpoczęcie poszukiwań we wsi Puźniki k. Tarnopola. W lipcu 2023 r. miejsce to odwiedził Premier M. Morawiecki. Mogiłę znaleziono w sierpniu 2023 r.
— dodał.
Jesienią 2023 roku złożono jeszcze wniosek o ekshumacje. Jego efektem było przeprowadzenie przez Fundację (przy pomocy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i partnerów ukraińskich) ekshumacji i badań. Finałem był tegoroczny pogrzeb części ofiar, w której miałem honor uczestniczyć wespół z rodzinami, przedstawicielami rządów, parlamentów, IPNow, NGOsow i lokalnych mieszkańców
— przypomniał Marcin Przydacz.
Podsumowując, to sierpień 2023 r., należy uznać za początek faktycznego zniesienia blokady. Od tego czasu proces poszukiwań teoretycznie został otwarty, ale wszyscy wiemy, że szedł on bardzo opornie (mimo starań wielu ludzi). Przez dwa lata, jeśli chodzi o ofiary Zbrodni Wołyńskiej, udało się dokonać tylko częściowej ekshumacji i tylko w tej jednej miejscowości - Puźniki
— zaznaczył.
Mamy nadzieję, że po ostatniej wizycie Prezydenta Zeleńskiego u prezydenta Nawrockiego procedury przyspieszą i nie będzie można już mówić o obstrukcji. Wydanie zgody na poszukiwanie w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz dokończenie prac w Puznikach (druga jama grobowa) jest krokiem w dobrą stronę
— podsumował.
Presja
Dzień wcześniej Marcin Przydacz poinformował, że presja prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski ws. przyspieszenia ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, przyniosła efekt.
Na skutek rozmów Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy z 19 grudnia 2025 r. strona ukraińska zdecydowała o wydaniu zgody na kontynuację prac w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki twardo postawił oczekiwania Polski i osiągnął cel! Ukraina zgodziła się na kolejne ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej
Podsumowanie
Marcin Przydacz poinformował, że po rozmowach prezydentów Polski i Ukrainy zapadły decyzje przyspieszające ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej. Ukraina zgodziła się na kontynuację prac w Puźnikach oraz rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Przydacz podkreślił, że faktyczne zniesienie blokady nastąpiło już w 2023 r
Adrian Siwek/X
