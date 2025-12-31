Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zabrał głos na temat sytuacji pogodowej w stolicy. „12 cm – to dane od meteorologów o ilości śniegu podczas ostatniej doby w Warszawie. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w działania zimowe” - przekazał w serwisie X.
To tysiące pracowników, którzy przez wiele godzin odśnieżają ulice Warszawy oraz tereny dla pieszych. To kierowcy pługoposypywarek, którzy przez minioną noc prowadzili ciągłą akcję. To operatorzy pługów chodnikowych i osoby, które wciąż ciężko fizycznie odgarniają szuflami śnieg i posypują piaskiem tereny, z których korzystają piesi. To dyspozytorzy, którzy koordynują działania i kontrolerzy, którzy w terenie sprawdzają sytuację i czuwają, by prace zostały wykonane tak, aby mieszkańcy mogli jak najbezpieczniej poruszać się po stolicy
— wskazał Rafał Trzaskowski.
Za Wami wiele intensywnych godzin w trudnych warunkach pogodowych. Kiedy patrzymy w prognozy, widzimy, że nadejście Nowego Roku wielu z Was spędzi w pracy. Zdajemy sobie sprawę, że służby oczyszczania nie mają ani świąt, ani wolnego, każdego dnia pamiętamy, że Wasza praca to bezpieczeństwo mieszkańców - i tych pieszych, i tych zmotoryzowanych
— podkreślił.
Zima nie zaskoczyła?
Rafał Trzaskowski zapewniał, że zima „nie zaskoczyła”.
Pamiętajmy wszyscy proszę, że widok śniegu za oknem nie oznacza, że zima kogokolwiek „zaskoczyła”. Żywioł jest żywiołem. Wyjazd floty pługoposypwarek i wyjście pracowników z szuflami i piaskiem na ulice miasta nie sprawia, że śnieg magicznie przestaje padać albo znika. Napadało go w ciągu ostatniej doby bardzo dużo, a my na bieżąco pracujemy, żeby nad tym zapanować i zadbać o to, co najważniejsze: Wasze bezpieczeństwo. Dbają o to konkretni ludzie swoją ciężką pracą, za którą należą im się podziękowania i szacunek
— pisał.
Jednocześnie przypominam, że za tereny przy posesjach odpowiadają zarządcy nieruchomości. Dziękuję tym, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków należycie. I apeluję do wszystkich o reagowanie i działanie na bieżąco
— zakończył.
Sytuacja w Warszawie
W Warszawie od godz. 4.30 nad ranem trwa akcja posypywania ulic. 170 posypywarek działa na tych drogach, którymi kursują autobusy miejskie, to 1,5 tys. km ulic.
Służby apelują do kierowców o ostrożność i przepuszczanie pojazdów biorących udział w akcji odśnieżania i ułatwiania przejezdności ulicami Warszawy.
Stołeczny ratusz przekazał, że ulice, którymi kursują autobusy są w pełni przejezdne – w środę rano, autobusy i tramwaje kursowały w Warszawie zgodnie z rozkładami.
Kilkuminutowe opóźnienia mogą notować autobusy linii strefowych i lokalnych linii L – jest to zależne od stanu dróg w podwarszawskich gminach. Przywracany jest normalny ruch pociągów po porannej awarii infrastruktury kolejowej w Pruszkowie – pociągi SKM linii S1 mogą mieć jeszcze kilkunastominutowe opóźnienia
— podkreślił.
Odśnieżane są również chodniki, kładki, schody a także miejsca, gdzie ruch pieszych jest największy, np. na dojścia do metra i przystanki.
Podsumowanie
Rafał Trzaskowski przekazał, że w ciągu doby w Warszawie spadło ok. 12 cm śniegu. Zapewnił, że miasto na bieżąco radzi sobie z zimową aurą dzięki pracy tysięcy pracowników i 170 pługoposypywarek. Przekonywał, że zima „nie zaskoczyła”.
CZYTAJ TAKŻE:
— Atak zimy w Warszawie! Na stołeczne ulice wyjechało 170 pługoposypywarek, które walczą ze skutkami śnieżycy
— Ponad 5 tys. odbiorców zostało bez prądu! Ogromna awaria w woj. warmińsko-mazurskim. Wszystko przez nagły atak zimy
— TYLKO U NAS. Relacja kierowcy, który od 6 rano tkwi w ogromnym korku! „Ujechaliśmy półtora kilometra w kierunku Mławy”
— Polska sparaliżowana przez intensywne opady śniegu! Horror kierowców, nie lepiej na kolei i w ruchu lotniczym. „Samochody grzęzną”
Adrian Siwek/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749549-trzaskowski-zapewnia-ze-zima-nie-zaskoczyla-warszawy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.