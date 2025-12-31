Minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL) niespodziewanie uderzył w marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego (Lewica) ws. nowych przepisów dotyczących kilometrówek. Przysłuchujący się temu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wyglądał, jakby z trudem powstrzymywał śmiech.
Ja jestem parlamentarzystą, ale nie korzystam z kilometrówek. Przede wszystkim ze względu na to, że korzystam z transportu ministerstwa Infrastruktury. Jeżeli miałbym oceniać decyzję pana marszałka Czarzastego, nic ona nie pomaga, jeszcze bardziej komplikuje system
— mówił Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej.
Nasi wyborcy, opinia publiczna oczekiwała tego, że albo będzie jasny czytelny system ich rozliczania, albo tych kilometrówek nie będzie i trzeba się zdecydować na jeden wariant. Dzisiaj ten system został przez marszałka jeszcze bardziej skomplikowany. Nie wiem, czy pan marszałek kiedykolwiek korzystał z kilometrówek, czy jeździ samochodem, natomiast nic dobrego nie wprowadził, bo system jest jeszcze bardziej skomplikowany
— dodał.
Nie wiem, jak on sobie wyobraża jego rozliczanie, szczególnie tych posłów, nie wiem czy pan marszałek wie, nie wszyscy posłowie mieszkają w Warszawie albo pod Warszawą, oni bardzo często dojeżdżają do Warszawy. Ja jestem za opcją jasne, czytelnego rozliczania wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem posłów, nie tylko tych medialnych związanych z kilometrówkami
— powiedział.
To jednak nie wszystko. Klimczak wytknął także Włodzimierzowi Czarzastemu, że wprowadził do Kancelarii Sejmu postkomunistów, czego przykładem jest Marek Siwiec.
Nie jestem marszałkiem Sejmu, ale gdybym nim był, to przeprowadziłbym gruntowną reformę Kancelarii Sejmu, bo tam jest PRL jeszcze
— ocenił.
Kierwiński ledwo wytrzymał
Show skradł jednak stojący obok minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (Koalicja Obywatelska), który wyglądał, jakby z trudem przychodziło mu powstrzymanie śmiechu, słuchając sporu między koalicjantami.
Kilometrówki
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zatwierdził dokonał zmiany w zarządzeniu dotyczącym rozliczania tzw. kilometrówek poselskich. Oficjalnie mają one na celu wzmocnienie nadzoru i zwiększenie transparentności wydatków, szczególnie w odniesieniu do podróży odbywanych poza okręgiem wyborczym.
Nowe przepisy przewidują m.in. obowiązek szczegółowego ewidencjonowania tras oraz bardziej restrykcyjne limity kosztów i zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.
