„Od początku przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską i koalicję nie rozmawiano ze stroną społeczną. To przecież rząd ma informacje, jak kształtuje się rynek węgla koksującego. Mógł reagować dużo wcześniej, mógł rozmawiać ze stroną społeczną. […] Trzeba coś robić. Oni gadają, nic nie robią, gadają” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Grzegorz Matusiak, górnik i poseł Prawa i Sprawiedliwości.
W opinii Grzegorza Matusiaka „ten rząd to jest likwidacja polskiego górnictwa”.
Nie mają nawet możliwości, żeby tym górnikom zapewnić do 2049 roku pracę. Dzisiaj widać, że ten rząd nie ma pomysłu
— powiedział poseł PiS.
Na pytanie, czy po nowym roku czeka nas kolejna fala protestów górników, Grzegorz Matusiak odpowiedział, że „zdecydowanie tak”.
Od początku przejęcia władzy…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749534-tylko-u-nas-matusiak-rzad-gada-nic-nie-robi-tylko-gada