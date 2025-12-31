TYLKO U NAS

Po nowym roku czeka nas fala protestów górników? Grzegorz Matusiak: Zdecydowanie tak. Rząd gada, nic nie robi, gada

Od początku przejęcia władzy przez Platformę Obywatelską i koalicję nie rozmawiano ze stroną społeczną. To przecież rząd ma informacje, jak kształtuje się rynek węgla koksującego. Mógł reagować dużo wcześniej, mógł rozmawiać ze stroną społeczną. […] Trzeba coś robić. Oni gadają, nic nie robią, gadają” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Grzegorz Matusiak, górnik i poseł Prawa i Sprawiedliwości.

W opinii Grzegorza Matusiaka „ten rząd to jest likwidacja polskiego górnictwa”.

Nie mają nawet możliwości, żeby tym górnikom zapewnić do 2049 roku pracę. Dzisiaj widać, że ten rząd nie ma pomysłu

— powiedział poseł PiS.

Na pytanie, czy po nowym roku czeka nas kolejna fala protestów górników, Grzegorz Matusiak odpowiedział, że „zdecydowanie tak”.

