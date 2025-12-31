Do godziny 10 odnotowaliśmy prawie 600 zgłoszeń dotyczących konieczności interwencji - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński po dzisiejszym posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniami pogodowymi. „Znakomita większość z tych zgłoszeń została już przez służby obsłużona” - oznajmił polityk. „Na bieżąco odbieram informacje od służb i ministrów o sytuacji na drogach, kolejach, lotniskach i w miejscach zagrożonych zalaniem” - napisał na platformie X premier Donald Tusk, ktory zapowiada na godzinę 16:00 swój udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Pałac Prezydencki i opozycja są natomiast zdania, że zima w grudniu zaskoczyła nie tyle drogowców, co rząd.
Dzisiaj odbyła się odprawa z udziałem kierownictwa MSWiA. Uczestniczyli w niej m.in. wojewodowie z województw, w których sytuacja pogodowa, hydrologiczna oraz na drogach i kolei jest najtrudniejsza, przedstawiciele służb podległych MSWiA oraz przedstawiciele PKP PLK i GDDKiA.
Co z zagrożeniem hydrologicznym?
Po jej zakończeniu szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że w środę do godziny 10 służby odnotowały prawie 600 zgłoszeń.
Znakomita większość z tych zdarzeń została już przez służby obsłużona (…), choć są jeszcze miejsca, w których cały czas prace trwają
— powiedział.
Podkreślił, że jeśli chodzi o sytuację w Elblągu, czy Fromborku zagrożenie od strony hydrologicznej wydaje się opanowane. - Wczoraj wieczorem było przekroczone 12 stanów alarmowych.
Dziś jest przekroczony tylko jeden stan i to bardzo niewiele tzn. o centymetr
— podał szef MSWiA.
Wyjaśnił, że działania Straży Pożarnej, policji i służb podległych Ministerstwu Infrastruktury polegały na zabezpieczeniu bezpośrednio domostw i budynków w Elblągu. -
Rozłożono prawie 380 metrów bieżących rękawa przeciwpowodziowego
— dodał.
Jednocześnie zaznaczył, że nieprawdziwe są informacje mówiące o tym, że doszło do zalania budynków użyteczności publicznej.
Służby będą kontrolować TIR-y
Szef MSWiA przekazał, że wraz z ministrem infrastruktury podjął decyzję o wzmożonych kontrolach tirów jeżdżących drogami ekspresowymi i krajowymi. Głównie sprawdzaniem stanu technicznego ciężarówek zajmie się policja i Generalna Inspekcja Transportu Drogowego.
Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, te pojazdy będą odsyłane na parkingi aby nie dochodziło do sytuacji, że mogą zablokować przejazdy
— dodał.
Kierwiński zwrócił się też bezpośrednio do kierowców.
Bądźcie gotowi, że będzie opad i będą tworzyć się zaspy; jeżeli jest to możliwe, nie macie przygotowanych samochodów, opon zimowych, to nie wybierajcie się w nadchodzących godzinach w podróże, dlatego że jest to bardzo niebezpieczne, a warunki są bardzo zmienne
— zaapelował.
Choć teraz sytuacja się poprawia, zgodnie z prognozami IMGW z dużym prawdopodobieństwem w nocy wrócą intensywne opady śniegu, także do terenów północnej Polski
— zaznaczył.
Dodał, że będzie też silny wiatr, który „nadal będzie tworzył sytuacje bardzo niebezpieczne”.
Zachowujcie wszelkie niezbędne środki ostrożności i wyjeżdżajcie na drogi tylko, gdy jest to naprawdę niezbędne
— zaapelował Kierwiński.
„Dwa razy więcej sił i środków niż dotychczas”
Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że „oprócz newralgicznych odcinków, głównie drogi S7 na północnym Mazowszu oraz województwie warmińsko-mazurskim, drogi krajowe w Polsce są przejezdne”. Dodał, że GDDKiA zaangażowała dwa razy więcej sił i środków niż dotychczas, by zapewnić bezpieczeństwo na drogach.
Mamy jeden stan alarmowy na Zalewie Szczecińskim z tendencją spadkową i także jest tendencja spadkowa na Zalewie Wiślanym, gdzie jest stan ostrzegawczy
— poinformował Klimczak.
Dodał, że Wody Polskie pracują w trybie podwyższonej gotowości – pełnione są 24-godzinne dyżury z kontrolą wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń hydrotechnicznych.
Odnosząc się do działania kolei poinformował, że do tej pory miało miejsce jedno istotne utrudnienie na linii kolejowej nr 216 Olsztyn-Działdowo na odcinku Nidzica-Waplewo. Powstało one w wyniku powalonych na tory i sieci drzew. W trakcie utrudnienia na tym odcinku funkcjonowały objazdy oraz zastępcza komunikacja autobusowa.
Średni czas opóźnień to jest 15 minut. Odwołano dotychczas 9 pociągów, natomiast punktualność na całej sieci kolejowej w Polsce spadła z dotychczasowych 93 proc. do 86 proc.
— poinformował Klimczak.
Utrudnienia w ruchu kolejowym i lotniczym
Zaznaczył, że w ramach przygotowań do akcji „Zima” w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także w ramach polskich linii kolejowych przygotowano do pracy 181 zespołów szybkiego usuwania usterek, 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego oraz 66 pociągów do usuwania awarii sieci trakcyjnej.
Dzięki temu przygotowaniu mogliśmy natychmiast zadziałać na różnego rodzaju liniach, gdzie dostrzegaliśmy niebezpieczeństwa
— powiedział minister.
Z informacji przekazanych mu przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP), wszystkie siły techniczne i operacyjne działają prawidłowo. W nocy pojawiły się utrudnienia na warszawskim Okęciu, w wyniku czego kilka samolotów zostało przekierowanych.
Mogą występować opóźnienia w ruchu lotniczym ze względu na potrzebę odladzania samolotów. To jest sytuacja, która zawsze zdarza się w przypadku tego typu warunków pogodowych. (…) Trzeba się z tym liczyć, że mogą następować oblodzenia samolotów, a co za tym idzie, nieduże opóźnienia wylotów
— wyjaśnił.
Największe utrudnienia były na lotnisku w Modlinie, gdzie od godz. 3.30 wstrzymany był ruch lotniczy. O godz. 11.40 PAŻP przekazała, że lotnisko wznowiło operacje lotnicze.
Sztab kryzysowy z udziałem Tuska
Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział swój udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego o godzinie 16:00.
Na bieżąco odbieram informacje od służb i ministrów o sytuacji na drogach, kolejach, lotniskach i w miejscach zagrożonych zalaniem. O 16.00 wezmę udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego
— napisał na platformie X.
„Zima zaskoczyła rząd Tuska”
Choć rząd najwyraźniej kolejny raz próbuje snuć narrację pod tytułem „prognozy nie są przesadnie alarmujące”, to liczne nagrania i zdjęcia udostępniane na portalach społecznościowych m.in. przez kierowców, ale również relacje - na przykład Telewizji wPolsce24 - przeczą tej dość optymistycznej wizji.
Rząd punktują także Pałac Prezydencki oraz opozycja.
Zima 30 grudnia zaskoczyła rząd Tuska. Za to rząd nie zaskoczył Polaków - jak zwykle był nieprzygotowany i dramatycznie bezradny, kiedy setki kierowców stały całą noc na trasie S7
— napisał na portalu X prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
Zimą może spaść śnieg - nawet to potrafi zaskoczyć rząd Donalda Tuska. Oby nic gorszego się nie przytrafiło Polsce
— ocenił europoseł PiS Piotr Muller.
