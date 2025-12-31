TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Buda: Takiego ministra rolnictwa jeszcze nie mieliśmy, to są tęczowe chłopy. Rolnicy nie mają reprezentacji w rządzie

Waldemar Buda / autor: Fratria
Waldemar Buda / autor: Fratria

Takiego ministra rolnictwa to jeszcze nie mieliśmy. To są tęczowe chłopy. […] Rolnicy muszą mieć świadomość, że w tym rządzie reprezentacji rolników nie ma. Po prostu nie ma” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Waldemar Buda.

Wczoraj odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Stop Mercosur”. Oflagowane ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stały także przy autostradach i ekspresówkach. W rozmowie na antenie Telewizji wPolsce24 stwierdzono, że minister rolnictwa Stefan Krajewski, zamiast pojawić się na demonstracji polskich rolników, pojawił się na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, gdzie głównym tematem było… przyjęcie przez rząd projektu ustawy o statusie osoby najbliższej obok Katarzyny Kotuli, sekretarz stanu w KPRM.

„To są tęczowe chłopy”…

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

