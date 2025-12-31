„Takiego ministra rolnictwa to jeszcze nie mieliśmy. To są tęczowe chłopy. […] Rolnicy muszą mieć świadomość, że w tym rządzie reprezentacji rolników nie ma. Po prostu nie ma” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Waldemar Buda.
Wczoraj odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Stop Mercosur”. Oflagowane ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stały także przy autostradach i ekspresówkach. W rozmowie na antenie Telewizji wPolsce24 stwierdzono, że minister rolnictwa Stefan Krajewski, zamiast pojawić się na demonstracji polskich rolników, pojawił się na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów, gdzie głównym tematem było… przyjęcie przez rząd projektu ustawy o statusie osoby najbliższej obok Katarzyny Kotuli, sekretarz stanu w KPRM.
„To są tęczowe chłopy”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749522-tylko-u-nas-buda-rolnicy-nie-maja-reprezentacji-w-rzadzie