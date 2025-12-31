Szefernaker wprost: Jeżeli byłaby to ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie de facto legalizująca związki partnerskie, to miałaby szanse

Szef Gabinetu Prezydenta RP minister Paweł Szfernaker źle ocenił projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, którą wczoraj przyjął rząd. „Myślę, że jeżeli to byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasi-małżeństwa, to miałaby szanse. Tak się nazywa, ale to nie znaczy, że jest taką ustawą” - pokreślił minister Szefernaker w TVN24.

Według projektu ustawy dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Kłopot w tym, że projekt nadaje konkubinatom, także homoseksualnym, zdecydowaną większość przywilejów przynależnych małżeństwom.

Potwierdziła to we wczorajszej swojej wypowiedzi Katarzyna Kotula, sekretarz stanu w KPRM,

Dziś rząd koalicji 15 października mówi do osób LGBT, do par żyjących w związkach jednopłciowych. Widzimy was. Wiemy, że jesteście, chcemy was otoczyć ochroną i opieką. (…) Polskę wybraliście za swoją ojczyznę. Chcecie tu wychowywać dzieci, mieć rodziny

— oświadczyła po posiedzeniu rządu minister Kotula.

W październiku Katarzyna Kotula ujawniła w mediach, jaki jest cel jej pracy oraz wprowadzanej ustawy o osobie najbliższej.

Jeśli uda się porozumieć ws. związków partnerskich, następna będzie aborcja

— oświadczyła w Polsat News.

PRZYPOMINAMY: Kotula w ideologicznym szale. „Jeśli uda się porozumieć ws. związków partnerskich, następna będzie aborcja”. Padło pytanie o hymn

Rząd dąży do wprowadzenia związków partnerskich”

Trudno się spodziewać, aby w tej sytuacji projekt zyskał akceptację prezydenta Karola Nawrockiego po przeforsowaniu go w Sejmie przez rządzącą koalicję Donalda Tuska.

Rząd dąży do wprowadzenia związków partnerskich, a prezydent chciałby ulżyć ludziom, którzy żyją w samotności i pomóc im w tym, aby można było wprowadzić status osoby najbliższej

— stwierdził dziś minister Paweł Szefernaker w TVN24. Co trzeba w takim razie zmienić w projekcie ustawy?

Te rozwiązania, które tworzą związki partnerskie, związkami quasi-małżeńskimi. Wszystkie rozwiązania, które są dzisiaj zarezerwowane dla małżeństwa, a tu są wpisane jako rozwiązania dla związków quasi-małżeńskich. Wspólność majątkowa, wspólne rozliczanie się z podatków czy też chociażby zwolnienie od podatków

— mówił szef prezydenckiego gabinetu.

To wszystko, co dzisiaj jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla małżeństw, dla związku trwałego, który jest uregulowany, który nasza cywilizacja wypracowała, to wszystko powinno być zapisane tylko i wyłącznie dla małżeństwa

— ocenił.

Na to nie będzie zgody

Jak podkreślił prezydencki minister, sama nazwa ustawy nie przesądza o jej rzeczywistych celach.

Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osobom najbliższym, ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich

— stwierdził Paweł Szefernaker TVN24.

Myślę, że jeżeli to byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasi-małżeństwa, to miałaby szanse. Tak się nazywa, ale to nie znaczy, że jest taką ustawą, bo rozwiązania zapisane w tej ustawie, jak i cel wprowadzenia tej ustawy, wskazany przez rząd w OSR, wskazuje jasno, że celem tego rozwiązania jest wprowadzenie związków partnerskich

— oświadczył minister, dodając przy tym, że rządzący muszą się liczyć z opinią prezydenta Karola Nawrockiego.

W różnych ustawach, w wielu ustawach presja wet pana prezydenta działa i wielu parlamentarzystów, przedstawicieli koalicji obecnie rządzącej, zgłasza się do Kancelarii, do gabinetu prezydenta, z zapytaniem czy dane rozwiązania zyskują aprobatę pana prezydenta

— stwierdził Paweł Szefernaker.

W tej ustawie (dot. statusu osoby najbliższej - przyp. red.), jak i w innych ustawach, były rozmowy z przedstawicielami koalicji rządzącej

— mówił dalej.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy Tusk wie, czym zajmuje się jego rząd? „Ten projekt nosi nazwę yyy”. Kotula: „Statusu osoby najbliższej, panie premierze”

Będzie spotkanie Nawrocki-Tusk

Szef gabinetu Prezydenta RP ujawnił, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem.

Premier wskazując na to, że w styczniu mogą być rozwiązania pokojowe na Ukrainie, wskazał na to również, że w związku z tym będzie pilne spotkanie, potrzebne z prezydentem. Prezydent oczywiście, jeżeli jest taka wola ze strony premiera w sprawach ważnych dla Polski, dla bezpieczeństwa, się spotka. To jest jasne

— oświadczył minister Paweł Szefernaker, który optymistycznie patrzy także na możliwość współpracy z szefem polskiej dyplomacji.

Jestem przekonany, że tutaj jest możliwy kompromis, tak jak chociażby w sprawach generalskich, które są takie same ustrojowe, konstytucyjnie, jak sprawy ambasadorskie. Jest potrzebna tutaj dobra wola z obu stron i mniej dyskusji w mediach, a więcej rozmów o tym, jak rozwiązać ten problem

— stwierdził.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk grzeczny jak nigdy. Zdał sobie sprawę, że wojenka nie ma sensu? „Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem”. WIDEO

