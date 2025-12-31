Beata Szydło, europoseł PiS i była premier, zareagowała na portalu X na wpis rzecznika rządu Adama Szłapki. Minister oskarżył polityk opozycji, że w okresie, gdy była premierem, dążyła do szybkiego podpisania umowy UE-Mercosur, a dowodem na to ma być głosowanie z czerwca 2017 r. „Konkluzje Rady Europejskiej są proponowane i podpisywane przez przewodniczącego Rady Europejskiej. Wie Pan, kto wtedy był na tym stanowisku? Jeśli nie, to radzę się zapytać Pana szefa, Donalda Tuska” - odpowiedziała Beata Szydło.
Wczoraj na drogi w całej Polsce wyjechali rolnicy sprzeciwiający się umowie UE-Mercosur. Protestujących wspierali politycy opozycji. Koalicja rządząca odpowiedzialność za problem, jaki rodzi dla europejskiego rolnictwa umowa ze Wspólnym Rynkiem Południa, próbuje przerzucić na PiS.
Politycy PiS aktywnie włączyli się w protesty rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Minister rolnictwa Stefan Krajewski wytyka im hipokryzję i przypomina, że premierzy Szydło i Morawiecki chcieli szybkiego podpisania tej umowy, a obecny rząd jest jej przeciwny od samego początku
— podała wczoraj TVP Info w likwidacji.
CZYTAJ TAKŻE:
-Ogólnopolska akcja „Stop Mercosur”. Jarosław Kaczyński apeluje: Rolnicy protestują w interesie nas wszystkich! Wspierajmy ich!
-Ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Po nowym roku wielka demonstracja w Warszawie! Znamy datę
Szłapka i Konkluzje Rady Europejskiej
Z wypowiedzią ministra nie zgodziła się Beata Szydło, premier RP w latach 2015-2017, a od 2019 r. - europoseł.
Bezczelne kłamstwa Krajewskiego propagowane przez rządowe medium. Za czasów mojego rządu temat umowy z Mercosur nie był nawet poruszany. A co dopiero, żebym miała „chcieć szybkiego podpisania”. Pokaż jakąś moją wypowiedź w tej sprawie, panie Krajewski
— skomentowała na portalu X.
W obronie kolegi stanął rzecznik rządu Adam Szłapka.
Szanowna Pani Beato Szydło, załączam fragment Konkluzji Rady Europejskiej z 22 czerwca 2017 roku. Temat był poruszany i glosowała Pani za “czynieniem postępów w negocjacjach z Mercosurem”. Dodatkowo załączam fragment tych samych konkluzji dotyczący spraw klimatycznych i Porozumień z Paryża. Koledzy z partii się ucieszą
— napisał.
A co w Konkluzjach Rady Europejskiej znalazło się naprawdę?
Rzecz w tym, że… w udostępnionym przez Szłapkę dokumencie nie ma nic o stanowisku ówczesnego rządu Polski bądź samej premier Beaty Szydło.
Panie ministrze Szłapka. Pomijając już to, że w tych konkluzjach nie ma nic o konieczności przyjmowania umowy z Mercosur (są tylko ogólne zapisy o negocjacjach z różnymi krajami, a takie negocjacje UE prowadzi cały czas), to jako były minister ds. europejskich powinien Pan pamiętać o jednej kluczowej rzeczy. Konkluzje Rady Europejskiej są proponowane i podpisywane przez przewodniczącego Rady Europejskiej. Wie Pan, kto wtedy był na tym stanowisku? Jeśli nie, to radzę się zapytać Pana szefa, Donalda Tuska
— odpowiedziała europoseł.
Podsumowanie
Beata Szydło odrzuciła zarzuty rządu, jakoby jako premier popierała szybkie podpisanie umowy UE–Mercosur. Odpowiadając Adamowi Szłapce, podkreśliła, że w 2017 r. nie było decyzji Polski w tej sprawie, a konkluzje Rady Europejskiej podpisywał jej przewodniczący Donald Tusk. Spór wybuchł w kontekście protestów rolników przeciwko umowie i wzajemnych oskarżeń rządu oraz PiS o odpowiedzialność za negocjacje z Mercosurem.
CZYTAJ TAKŻE:
-Krajewski próbuje zrzucić z siebie odpowiedzialność za Mercosur. Gembicka: Sprawa jest prosta - nie było PSL i Tuska, nie było tej umowy
-Rolnicy protestują w całej Polsce. Politycy opozycji murem za nimi. „Mercosur = cios w polskie rolnictwo. Nie możemy się na to zgodzić”
X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749515-umowa-z-mercosurem-szydlo-odpowiada-na-atak-szlapki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.