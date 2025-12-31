TYLKO U NAS

Kowalski: Sikorski ma ego większe od Alaski. Jeśli umowa z Mercosur wejdzie w życie, będę rekomendował wniosek o wotum nieufności

  • Polityka
  • opublikowano:
Janusz Kowalski / autor: Fratria
Janusz Kowalski / autor: Fratria

Ego Radosława Sikorskiego jest większe od Alaski. On po prostu szkodzi Polsce. Jeżeli umowa Unia Europejska-Mercosur wejdzie w życie, będę rekomendował wniosek o wotum nieufności. To jest pełna odpowiedzialność Radosława Sikorskiego. Jego nieudacznictwo, jego brak jakiejkolwiek pracy nad zablokowaniem tej umowy. I oczywiście Stefan Krajewski, który jako Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada za dramatyczną sytuację w polskim rolnictwie i to jest dramat, że ludowcy odpowiadają za Ministerstwo Rolnictwa, a w tym czasie przyjmowana jest umowa Unii Europejskiej z Mercosurem” - powiedział w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Janusz Kowalski.

Wczoraj odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Stop Mercosur”. Oflagowane ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stały także przy autostradach i ekspresówkach. …

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych