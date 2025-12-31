„Ego Radosława Sikorskiego jest większe od Alaski. On po prostu szkodzi Polsce. Jeżeli umowa Unia Europejska-Mercosur wejdzie w życie, będę rekomendował wniosek o wotum nieufności. To jest pełna odpowiedzialność Radosława Sikorskiego. Jego nieudacznictwo, jego brak jakiejkolwiek pracy nad zablokowaniem tej umowy. I oczywiście Stefan Krajewski, który jako Polskie Stronnictwo Ludowe odpowiada za dramatyczną sytuację w polskim rolnictwie i to jest dramat, że ludowcy odpowiadają za Ministerstwo Rolnictwa, a w tym czasie przyjmowana jest umowa Unii Europejskiej z Mercosurem” - powiedział w rozmowie z Marcinem Wikłą na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Janusz Kowalski.
Wczoraj odbyła się ogólnopolska akcja protestacyjna pod hasłem „Stop Mercosur”. Oflagowane ciągniki wyjechały na drogi krajowe, stały także przy autostradach i ekspresówkach. …
