Do pożegnania ze złotym społeczeństwu wcale się nie spieszy – pisze „Rzeczpospolita”, publikując wyniki zleconego przez siebie sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS 19-20 grudnia br.
Czy Polska powinna przyjąć euro?
Respondentów zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna przyjąć euro zamiast złotego.
Jak czytamy w „Rz”, przeciwko wejściu do strefy euro było ponad 62 proc. respondentów, w tym aż blisko 44 proc. osób oponuje przeciw temu zdecydowanie.
Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty było 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie je popiera.
PAP/Tomasz Karpowicz
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/749502-polacy-nie-chca-wprowadzenia-waluty-euro-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.