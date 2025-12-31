SONDAŻ

Polacy nie chcą wprowadzenia waluty euro! SONDAŻ: "Do pożegnania ze złotym społeczeństwu wcale się nie spieszy"

Polacy przeciwni wprowadzeniu waluty euro / autor: Fratria/X
Do pożegnania ze złotym społeczeństwu wcale się nie spieszy – pisze „Rzeczpospolita”, publikując wyniki zleconego przez siebie sondażu, przeprowadzonego przez IBRiS 19-20 grudnia br.

Czy Polska powinna przyjąć euro?

Respondentów zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna przyjąć euro zamiast złotego.

Jak czytamy w „Rz”, przeciwko wejściu do strefy euro było ponad 62 proc. respondentów, w tym aż blisko 44 proc. osób oponuje przeciw temu zdecydowanie.

Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty było 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie je popiera.

