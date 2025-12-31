„My jesteśmy w kleszczach jakby podwójnych, bo z jednej strony umowa Mercosur, z drugiej strony Ukraina. Przypomnę, że umowa z Ukrainą obowiązuje od 29 października i ogromne ilości żywności już bez żadnych ograniczeń wpływają. Tam są minimalne jakieś ustalone wielkości kontyngentów, ale one i tak są wielokrotnie większe niż były przed wojną. To już niszczy polskie rolnictwo. Do tego dochodzi ta żywność z Ameryki Południowej, która po podpisaniu umowy będzie szerokim strumieniem szła” - mówił w programie Telewizji wPolsce24 Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący prezydenckiej Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, były minister rolnictwa i rozwoju wsi.
Odbył się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Demonstracje odbywały się w około 190 lokalizacjach w całym kraju.…
