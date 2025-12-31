TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Rolnicy w desperacji. Ardanowski o bezczynności rządu ws. Mercosur: Trzeba walczyć do końca pod warunkiem, że się chce

  • Polityka
  • opublikowano:
Jan Krzysztof Ardanowski przy okazji protestów rolników zwrócił uwagę, że rolnictwo w Europie jest niszczone przez politykę UE. / autor: Fratria
Jan Krzysztof Ardanowski przy okazji protestów rolników zwrócił uwagę, że rolnictwo w Europie jest niszczone przez politykę UE. / autor: Fratria

My jesteśmy w kleszczach jakby podwójnych, bo z jednej strony umowa Mercosur, z drugiej strony Ukraina. Przypomnę, że umowa z Ukrainą obowiązuje od 29 października i ogromne ilości żywności już bez żadnych ograniczeń wpływają. Tam są minimalne jakieś ustalone wielkości kontyngentów, ale one i tak są wielokrotnie większe niż były przed wojną. To już niszczy polskie rolnictwo. Do tego dochodzi ta żywność z Ameryki Południowej, która po podpisaniu umowy będzie szerokim strumieniem szła” - mówił w programie Telewizji wPolsce24 Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący prezydenckiej Rady Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, były minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Odbył się ogólnopolski protest rolników przeciwko umowie UE-Mercosur. Demonstracje odbywały się w około 190 lokalizacjach w całym kraju.…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych