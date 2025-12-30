Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że presja prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski ws. przyspieszenia ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, przyniosła efekt. „Na skutek rozmów Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy z 19 grudnia 2025 r. strona ukraińska zdecydowała o wydaniu zgody na kontynuację prac w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu” - wskazał.
Decyzje te należy przyjąć jako element wyrażanego szacunku wobec pomordowanych i ich rodzin, ale też dobry krok na drodze do osiągnięcia lepszego stanu relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy Ukrainą i Polską
— podkreślił Marcin Przydacz.
Nie odbyłoby się to bez dobrej rozmowy Prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie, ale też bez pracy i aktywności wielu ludzi po polskiej i ukraińskiej stronie. Skuteczność i wzajemny szacunek
— podsumował.
Wymierne rezultaty
Głos zabrał także rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Wymierne rezultaty rozmowy Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim
— zaznaczył.
Temat zgód na poszukiwania i ekshumacje Ofiar Zbrodni Wołyńskie był jednym z trzech, oprócz bezpieczeństwa i spraw gospodarczych, podjętych podczas spotkania obu prezydentów 19 grudnia w Warszawie. Sprawczość Prezydenta Karola Nawrockiego
— ocenił.
Podsumowanie
Presja prezydenta Karola Nawrockiego przyniosła wymierny efekt. Ukraina zgodziła się na kontynuację ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej w Puźnikach oraz rozpoczęcie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
