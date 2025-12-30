Prezydent Nawrocki twardo postawił oczekiwania Polski i osiągnął cel! Ukraina zgodziła się na kolejne ekshumacje ofiar Rzezi Wołyńskiej

  • Polityka
  • opublikowano:
Presja prezydenta Karola Nawrockiego przyniosła wymierny efekt. Ukraina zgodziła się na kontynuację ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej / autor: Fratria
Presja prezydenta Karola Nawrockiego przyniosła wymierny efekt. Ukraina zgodziła się na kontynuację ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej / autor: Fratria

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz poinformował, że presja prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski ws. przyspieszenia ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, przyniosła efekt. „Na skutek rozmów Prezydenta RP z Prezydentem Ukrainy z 19 grudnia 2025 r. strona ukraińska zdecydowała o wydaniu zgody na kontynuację prac w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu” - wskazał.

Decyzje te należy przyjąć jako element wyrażanego szacunku wobec pomordowanych i ich rodzin, ale też dobry krok na drodze do osiągnięcia lepszego stanu relacji dobrosąsiedzkich pomiędzy Ukrainą i Polską

— podkreślił Marcin Przydacz.

Nie odbyłoby się to bez dobrej rozmowy Prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie, ale też bez pracy i aktywności wielu ludzi po polskiej i ukraińskiej stronie. Skuteczność i wzajemny szacunek

— podsumował.

Wymierne rezultaty

Głos zabrał także rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Wymierne rezultaty rozmowy Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

— zaznaczył.

Temat zgód na poszukiwania i ekshumacje Ofiar Zbrodni Wołyńskie był jednym z trzech, oprócz bezpieczeństwa i spraw gospodarczych, podjętych podczas spotkania obu prezydentów 19 grudnia w Warszawie. Sprawczość Prezydenta Karola Nawrockiego

— ocenił.

Podsumowanie

Presja prezydenta Karola Nawrockiego przyniosła wymierny efekt. Ukraina zgodziła się na kontynuację ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej w Puźnikach oraz rozpoczęcie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

PRZYPOMINAMY:

Konkret po rozmowie prezydentów! Zełenski: Omówiliśmy z Karolem kwestię Wołynia. Jesteśmy gotowi wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski

TYLKO U NAS. Kowalski: „Prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie zaczął przywracać porządek rzeczy w relacjach polsko-ukraińskich”

TYLKO U NAS. Prezydent jasno postawił Ukrainie oczekiwania Polaków. Prof. Wysocki: Ideologia OUN-UPA jest bardzo żywotna

Adrian Siwek/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych