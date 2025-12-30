Wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji lustracyjnej kierownictw Kancelarii Sejmu i Senatu przewiduje projekt zmian w ustawie lustracyjnej oraz w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który złożył w Sejmie poseł PiS Janusz Kowalski.
Projekt zmian zakłada dodanie do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora nowego rozdziału, określającego zadania Kancelarii Sejmu i Senatu, tryb powoływania szefów obu Kancelarii oraz wymogi formalne wobec osób zajmujących te stanowiska. Zgodnie z projektem, szefów obu Kancelarii powoływaliby i odwoływali marszałkowie Sejmu i Senatu po zasięgnięciu opinii właściwych organów regulaminowych. Projektowane przepisy ograniczają liczbę zastępców szefów obu Kancelarii do dwóch osób w Sejmie i Senacie.
Projekt wprowadza warunki, które muszą spełniać szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu oraz ich zastępcy. Chodzi m.in. o posiadanie polskiego obywatelstwa, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność oraz brak pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944–1990.
To nie wszystko
Zmiany obejmują również ustawę lustracyjną, czyli ustawę o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Projekt doprecyzowuje skutki prawomocnego orzeczenia o złożeniu nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego, co będzie oznaczać zakaz pełnienia określonych funkcji publicznych na okres od 3 do 10 lat.
Proponowane zmiany zawierają przepis, zgodnie z którym marszałkowie Sejmu i Senatu w ciągu miesiąca od wejścia ustawy w życie mieliby dokonać weryfikacji obecnych szefów Kancelarii i ich zastępców, przy czym czynności lustracyjne realizowałby Instytut Pamięci Narodowej poprzez Biuro Lustracyjne lub jego oddział. Według projektu stwierdzenie niespełnienia ustawowych warunków ma skutkować wygaśnięciem funkcji z mocy prawa.
Projekt miałby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jak czytamy, celem projektowanych zmian jest uregulowanie na gruncie ustawowym zasad funkcjonowania Kancelarii Sejmu i Senatu, m.in. poprzez: „ujednolicenie i uporządkowanie podstaw prawnych dotyczących kierownictwa obu Kancelarii, zapewnienie przejrzystości i wiarygodności osób pełniących najwyższe stanowiska kierownicze w Kancelariach oraz wzmocnienie zaufania obywateli do funkcjonowania Sejmu i Senatu poprzez wprowadzenie mechanizmu weryfikacji lustracyjnej”.
„Lex Siwiec”
Janusz Kowalski, przedstawiając projekt na platformie X, opisał go słowami: „lex Siwiec”.
Nie ma zgody na to, aby szefem Kancelarii Sejmu była osoba figurująca w bazie IPN jako tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Jerzy”
- dodał.
Powrót komunisty
W 2007 r. IPN przekazał na podstawie swoich uzupełnionych katalogów, że Marek Siwiec, który od połowy listopada br. sprawuje funkcję szefa Kancelarii Sejmu, był zarejestrowany jako tajny współpracownik „Jerzy” przez SB w Krakowie w 1986 r. W styczniu 1990 r. został wyeliminowany z powodu rezygnacji. Zachował się też meldunek operacyjny, w którym zrelacjonowano odbytą w marcu 1983 r. rozmowę Siwca, przebywającego w Australii - w ramach Międzynarodowej Organizacji Wymiany Praktyk Studentów Organizacji i Zarządzania - z przedstawicielem Australian Security Intelligence Office. Siwiec, ówcześnie europoseł SLD, oświadczył wtedy, że „nie podejmował żadnej współpracy” ze służbami bezpieczeństwa PRL.
Marek Siwiec to m.in. były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego za czasów prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego (znany wówczas z publicznego drwienia ze świętego Jana Pawła II), były członek PZPR oraz SLD. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreślił w listopadzie, że marszałkiem Sejmu został postkomunista, a szefem Kancelarii „jego kolega z tamtej epoki”.
Podsumowanie
Poseł PiS Janusz Kowalski złożył projekt („lex Siwiec”), który przewiduje wprowadzenie obowiązkowej weryfikacji lustracyjnej kierownictw Kancelarii Sejmu i Senatu. Zgodnie z nim szefów obu Kancelarii powoływaliby i odwoływali marszałkowie Sejmu i Senatu po zasięgnięciu opinii właściwych organów regulaminowych.
