„Politycy PiS wykorzystują politycznie protesty rolników przeciw umowie UE-Mercosur, jednak to za rządów tej partii premierzy Szydło i Morawiecki chcieli szybszego jej podpisania” - powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL. Z tego błędu wyprowadziła go była minister rolnictwa Anna Gembicka z PiS, przypominając, że rząd Mateusza Morawieckiego umowę z Mercosur blokował. „Za naszych czasów umowa nie została przyjęta. Sprawa jest prosta - nie było PSL i Tuska, nie było Mercosuru” - napisała w mediach społecznościowych poseł PiS.
Min. Stefan Krajewski twierdzi, że rząd Donalda Tuska sprzeciwiał się podpisaniu umowy od samego początku.
Ale też nie czekamy biernie na rozwój wypadków. Gdyby mniejszości blokującej nie dało się w ostateczności zbudować, proponujemy szereg poprawek: klauzule ochronne, hamulec bezpieczeństwa, pieniądze, które rekompensowałyby straty polskich rolników i przetwórców. Przed nami - 7 stycznia - wiele spotkań w Brukseli z ministrami poszczególnych państw członkowskich, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązania
— zapowiedział Krajewski na konferencji po posiedzeniu rządu.
Merz prawdę ci powie
Innego zdania od wielu miesięcy są jednak niemieckie media, które wprost pisały (już w grudniu 2024 r.), że Tusk jest gotów podpisać umowę UE-Mercosur w każdej chwili, czeka jedynie na spokojne, powyborcze czasy. Co więcej, minister rolnictwa rodem z PSL zapomniał, że dwa miesiące temu kanclerz Niemiec Friedrich Merz osobiście wsypał Tuska.
Wszyscy się zgodzili, jednogłośnie się zgodzili, wszystkie 27 państw członkowskich wyraziło zgodę
— oświadczył po spotkaniu Rady Europejskiej kanclerz Merz, mówiąc o zgodzie szefów państw UE na umowę z krajami Mercosur. Tusk też tam był i sprzeciwu nie zgłosił.
Zrzucanie odpowiedzialności
Min. Krajewski wskazał na przyjęty dziś przez rząd projekt ustawy wprowadzającej definicję aktywnego rolnika, czyli takiego, który czerpie dochody z działalności rolniczej. Ustawa ma się przyczynić do lepszego adresowania środków pomocowych przeznaczonych na rolnictwo. Podparł się także przyjętą dziś uchwałą dotyczącą zmian w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, które zwiększają premię dla młodych rolników inwestujących w produkcję zwierzęcą z 200 do 300 tys. zł.
Akceptujemy protesty rolników, którzy obawiają się podpisania umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercorsur, ale mam do nich prośbę, żeby nie dali się zwieść faryzeuszom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że trzeba przyspieszyć podpisanie tej umowy. Mówił to premier (Mateusz) Morawiecki, mówiła premier (Beata) Szydło, a także minister spraw zagranicznych (Jacek) Czaputowicz
— atakował Krajewski, do którego dołączył rzecznik rządu Adam Szłapka. Stwierdził, że były premier Mateusz Morawiecki „dezinformuje”, twierdząc na platformie X, że za czasów rządów PiS umowa z Mercosur była „skutecznie blokowana”.
Fakty są takie, że umowę dopina się za rządów Tuska
Panie Ministrze, w 2019 Rząd PiS na czele z Mateuszem Morawieckim zablokował przyjęcie tej umowy. Za naszych czasów umowa nie została przyjęta. Sprawa jest prosta - nie było PSL i Tuska, nie było Mercosuru.
Prace przyspieszyły kiedy Wy objęliście władzę w Polsce, bo Niemcy wiedzieli, że im się nie postawicie.
A Europejska Partia Ludowa, którą tworzycie, wprost wzywa do jak najszybszego przyjęcia umowy
— napisała w mediach społecznościowych poseł PiS Anna Gembicka - była minister rolnictwa - przypominając nagłówki gazet z czasów rządów Morawieckiego.
Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Ostateczny tekst rozporządzenia zostanie uzgodniony w negocjacjach PE z państwami członkowskimi. Kraje czekają na klauzulę ochronną z ostatecznym głosowaniem nad całą umową handlową z Mercosurem.
