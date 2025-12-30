Premier Donald Tusk poinformował, że polecił szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu zwołanie na godz. 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych „cofką” i innych zdarzeniach związanych z pogodą.
RCB poinformowało, że odbyło się spotkanie kierownictwa MSWiA, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i wojewodów poświęcone omówieniu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej w okresie sylwestra i Nowego Roku oraz kwestiom bezpieczeństwa podczas imprez masowych organizowanych w tym czasie.
Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. „cofką” i innych zdarzeniach związanych z pogodą
— napisał premier we wtorek na platformie X.
Marcin Kierwiński przekazał na X, że będzie to spotkanie wojewodów z terenów objętych zagrożeniem „cofki”. Jak dodał, w odprawie będą też uczestniczyć przedstawiciele służb podległych MSWiA.
Ostrzeżenia I stopnia
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem, które będą obowiązywały w województwach: pomorskim, na zachodzie woj. kujawsko-pomorskiego, na wschodzie woj. zachodniopomorskiego, na północy Wielkopolski i woj. lubuskiego. Na tych terenach prognozuje się zamarzanie miejscami mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 2 st. C, a temperatura przy gruncie około minus 4 st. C.
Alerty zaczęły obowiązywać we wtorek o godz. 16.00 i potrwają do środy do godz. 6.00.
Wcześniej Instytut informował o ostrzeżeniach III stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i na wschodzie pomorskiego. Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 40 cm, a miejscami około 60 cm. Według IMGW możliwe są burze. Ostrzeżenia obowiązują do południa w środę.
Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed prognozowanymi zawiejami, zamieciami śnieżnymi i silnym wiatrem dla województw: warmińsko-mazurskiego, części woj. pomorskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego.
Wzróst poziomu wód
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem poziomów wody m.in. wzdłuż Wybrzeża i na Zalewie Wiślanym. W związku z utrzymującym się sztormem i bardzo silnym wiatrem z północy prognozowane są wahania poziomu wody w strefie wody wysokiej i powyżej stanów ostrzegawczych.
Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje na całym wybrzeżu Bałtyku, w Zatoce Gdańskiej, na Zalewie Wiślanym i Żuławach (woj. pomorskie), a także w Elblągu (woj. warmińsko-mazurskie). Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od wtorku od godz. 9.30 w gminach Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna i Sztutowo.
W Elblągu prezydent miasta Michał Missan zdecydował o wprowadzeniu alarmu przeciwpowodziowego. Elbląski magistrat przekazał PAP, że sytuacja jest pod kontrolą. Służby są w pełnej gotowości, przygotowują sprzęt i ludzi do pracy. Z powodu warunków pogodowych prezydent Elbląga odwołał miejską zabawę sylwestrową.
Trudne warunki pogodowe panują także we Fromborku. Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański poinformował PAP, że na Zalewie Wiślanym są wysokie fale. Woda jest wpychana na ląd przez północny wiatr kanałem Kopernika. Z wodami Zalewu Wiślanego walczą we Fromborku strażacy z Braniewa i przedstawiciele służb miejskich. Wzdłuż ulicy Portowej układane są worki z piaskiem. Woda przelewa się też przez nadbrzeże portowe w Suchaczu.
Rzecznik prasowy komendanta głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał PAP, że działania polegające na usuwaniu skutków niekorzystnych warunków pogodowych przez cały dzień prowadzą strażacy. Do godziny 15.30 zanotowano w kraju łącznie 190 interwencji, głównie związanych z silnym wiatrem. Działania obejmowały m.in. usuwanie powalonych drzew i połamanych konarów. Najwięcej zdarzeń zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (48), mazowieckim (38), pomorskim (28), kujawsko-pomorskim (18) i małopolskim (10).
Równolegle prowadzone były interwencje związane z opadami śniegu i lokalnymi utrudnieniami w komunikacji.
Problemy z energią
Najwięksi operatorzy systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej poinformowali o kilkudziesięciu awaryjnych wyłączeniach prądu obejmujących ograniczone obszary. Żadne z wyłączeń nie ma charakteru awarii masowej.
Wyłączenia obejmują obszar działania Energa-Operator, czyli Pomorze, część Pomorza Zachodniego, Warmię, Kujawy i część Wielkopolski. Najwięcej jest ich w okolicach Konina, Aleksandrowa Kujawskiego, Skępego oraz między Gdańskiem a Elblągiem.
Na obszarze PGE Dystrybucja, w centralnej i wschodniej Polsce, awaryjnych wyłączeń jest około 20. Najwięcej w okolicach Łodzi i na południe od Warszawy, aż po Kielce. Enea Operator, której sieć obejmuje zachodnią Polskę, informuje o niespełna 10 awariach.
Podsumowanie
Premier Donald polecił szefowi MSWiA zwołanie narady wojewodów i przygotowanie raportu o sytuacji pogodowej. Chodzi o zagrożenie na drogach oraz ryzyka tzw. „cofki”.
Adrian Siwek/PAP/X
